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Netanyahu și-a pierdut majoritatea în parlament și susține că alegerile au fost „furate”

Sursă foto: Sky News

În ziua alegerilor din martie 2015, Benjamin Netanyahu a filmat un videoclip controversat de 28 de secunde, avertizând alegătorii de dreapta că cetățenii arabi se îndreptau spre urne „în masă”. O săptămână mai târziu, după ce a câștigat împotriva așteptărilor predominante, și-a cerut scuze, spunând că nu intenționează să jignească sectorul arab în ansamblu.

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Unsprezece ani și șase alegeri mai târziu, Netanyahu joacă același joc, doar la o scară mult mai mare, scrie CNN.

De când și-a pierdut majoritatea în votul din 27 octombrie, Netanyahu și aliații săi au formulat o acuzație serioasă: alegerile au fost „furate” de partidele arabe prin mită, finanțare străină și fraudă. Aceștia cer anchete, arestări și, în cea mai extremă versiune, chiar anularea votului și trecerea la o nouă rundă de alegeri.

Încă nu au prezentat nicio dovadă, dar obiectivul politic este clar: să ascundă un văl de ilegitimitate asupra Listei Comune și a Raam, cele două partide arabe care au înregistrat o prezență record la vot și care probabil vor fi o parte crucială a oricărui efort de a-l înlătura pe liderul cu cea mai lungă funcție din Israel.

„Fac asta pentru că au pierdut”, a declarat Gadi Eisenkot, principalul contracandidat al lui Netanyahu, într-o declarație video de joi.

Netanyahu nu a pierdut alegerile complet și nici nu le-a câștigat. Același lucru este valabil și pentru Eisenkot. Ambele nu au obținut majoritatea necesară de 61 de locuri în parlamentul de 120 de locuri, necesară pentru o victorie clară. Israelul se confruntă acum cu săptămâni – poate chiar luni – de incertitudine politică.

Netanyahu cunoaște calculele. Coaliția sa a scăzut la 53 de locuri și nu are o modalitate clară de a asigura o majoritate. Blocul condus de Eisenkot are 48 de locuri de unul singur. Dar cu sprijinul a 19 locuri din partea partidelor arabe, are o majoritate clară de 67 de locuri.

Singurul guvern care l-a înlăturat pe Netanyahu – guvernul Bennett-Lapid în 2021 – îl includea pe Raam, iar acesta s-a prăbușit după aproximativ un an. Acum, obiectivul principal al lui Netanyahu după alegeri, potrivit unei surse apropiate lui, este de a delegitimiza și de a preveni orice cooperare politică evreo-arabă care i-ar putea slăbi puterea.

Autoritățile electorale au respins însă narațiunea lui Netanyahu. Comitetul Electoral Central a respins oficial acuzațiile de fraudă pe scară largă ca fiind nefondate și a declarat că nu există nicio bază probatorie pentru a susține o compromitere sistematică a votului.

Opoziția a susținut în general ancheta, dar a prezentat acuzațiile lui Netanyahu ca un efort de a submina rezultatul. Eisenkot a numit-o o „operațiune de influențare josnică și rău intenționată” menită să întârzie publicarea rezultatelor și să delegitimizeze cea de-a 26-a Knesset. Yair Golan, liderul partidului Democrat de stânga, a declarat că așa se comportă „un dictator care refuză să accepte înfrângerea la urne”.

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