Președintele Finlandei, gata să reprezinte Europa în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Alexander Stubb: „Ele pot începe doar după un armistițiu acceptat de Rusia”

Președintele Finlandei s-a declarat dispus să reprezinte Europa în eventualele negocieri de pace cu Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina, dacă i se va solicita acest lucru. Oficialul consideră însă că discuțiile pot începe doar după acceptarea unui armistițiu de către Moscova, scrie Kyiv Independent.

Declarația președintelui finlandez, Alexander Stubb, a fost făcută duminică, într-un interviu acordat televiziunii publice Yle. „Dacă ești întrebat, probabil că este ceva la care nu poți răspunde negativ”, a afirmat oficialul. Declarațiile vin în contextul intensificării discuțiilor privind o implicare mai mare a Europei în negocierile de pace dintre Kiev și Moscova, pe fondul stagnării negocierilor mediate de Statele Unite, notează sursa citată.

Alexander Stubb a subliniat că negocierile reale de pace pot începe doar după ce Rusia va accepta un armistițiu cu Ucraina.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat într-un interviu acordat publicației Politico, publicat în această lună, că Ucraina a solicitat Europei sprijin în procesul privind un posibil armistițiu aerian. „Avem nevoie de un nou rol al Europei în eforturile noastre de pace”, a declarat Sybiha.

În paralel, președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat pe 9 mai că fostul cancelar german, Gerhard Schroeder, ar putea deveni mediator european în negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Propunerea a fost însă respinsă de oficialii germani, care consideră că Schroeder are relații prea apropiate cu Vladimir Putin și cu oficialii ruși pentru a putea reprezenta Europa într-un mod credibil.

Potrivit Reuters, un oficial german care a dorit să își păstreze anonimatul a declarat că propunerea Moscovei nu este credibilă, deoarece Rusia nu și-a modificat condițiile pentru încheierea războiului.

Kyiv Independent scrie că declarațiile lui Alexander Stubb apar în contextul în care Uniunea Europeană caută tot mai activ o persoană care să reprezinte Europa în eventualele negocieri de pace cu Rusia. Potrivit unei informații publicate recent de Financial Times, printre numele analizate de liderii europeni se numără fostul premier italian Mario Draghi, fostul cancelar german Angela Merkel, Alexander Stubb și fostul președinte finlandez Sauli Niinisto.

Între timp, Rusia continuă bombardamentele asupra Ucrainei, chiar în perioada în care se discută despre posibile negocieri de pace și despre un eventual armistițiu, scrie sursa citată. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 24 mai că patru persoane au fost ucise, iar aproape 100 au fost rănite în urma unui atac masiv lansat pe timpul nopții asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Capitala Kiev a fost, de asemenea, atacată cu rachete tactice, iar mai multe blocuri de locuințe au fost avariate.