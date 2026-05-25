Două procuroare, printre care și Ina Frunză-Bargan, adjunctă a procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, au fost propuse pentru promovarea evaluării externe

Procuroarele Ina Frunza-Bargan, adjuncta Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, și Inna Vîhodeț, procuroare în Procuratura Cahul, Oficiul Principal, au fost propuse pentru a promova evaluarea externă, informează Comisia de evaluare a procurorilor.

Vîhodeț a fost evaluată în virtutea funcției sale anterioare de procuror delegat în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud.

„În urma examinării detaliate a materialelor acumulate și a răspunsurilor subiecților, Completul B de evaluare a constatat că ambii procurori întrunesc criteriile de integritate prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023 și a propus promovarea evaluării externe. Rapoartele de evaluare au fost transmise subiecților vizați și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP)”, a informat Comisia.

Sursa citată scrie că audierea procuroarei Ina Frunză-Bargan este disponibilă în spațiul public, Inna Vîhodeț „a făcut uz de dreptul garantat de lege și a refuzat participarea la audierea publică”.

Comisa a specificat că rapoartele vor fi făcute publice după expirarea termenului de contestare a deciziilor CSP sau în termen de trei zile de la pronunțarea unor hotărâri definitive ale Curții Supreme de Justiție.

Ina Frunza-Bargan activează în sistem din 2006. ZdG a scris anterior că procurora Ina Frunză-Bargan a fost desemnată de CSP să examineze pretinsele acțiuni ilegale ale procurorului general interimar, Dumitru Robu – imaginile apărute în spațiul public în care Robu primește o sumă de bani. În ianuarie 2024, procurora a anunțat că a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale pe acest caz, iar procesul penal inițiat a fost clasat.

Inna Vîhodeț a fost numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Cahul prin ordinul Procurorului General al Republicii Moldova din 29 septembrie 2014. Anterior, candidatura sa, în calitate de absolventă a Institutului Național al Justiției, a fost aprobată de Consiliul Superior al Procurorilor în urma unui concurs, fiind propusă pentru această funcție cu atribuirea gradului de clasificare „jurist de rangul al III-lea”.