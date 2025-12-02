Președinta Sandu, despre contrabanda cu armament de la vamă: „Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen, pentru că riscurile sunt mari, având un război la hotar”

„Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen, pentru că riscurile sunt mari, având un război la hotar”, a subliniat președinta Maia Sandu, în conferința de presă după ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), atunci când a fost întrebată de un jurnalist dacă contrabanda cu armament de la vama Albița poate fi considerat un caz de siguranță națională și dacă vor urma demisii.

Șefa statului a declarat că autoritățile așteaptă concluziile anchetei în acest caz și a subliniat că persoanele implicate trebuie să fie trase la răspundere.

„Am discutat acest subiect la alte ședințe aici, la Președinție. Au avut loc ședințe și la Guvern pe acest subiect. Este o problemă mare, o problemă cu care o să ne confruntăm în continuare, din păcate. Pentru că avem un război la hotar, era evident că traficul de arme va deveni o provocare mare pentru noi. Pe acest caz concret se investighează și așteptăm rezultatele acestei anchete, dar dincolo de acest caz este clar că riscurile sunt mari și discutăm cu toate instituțiile responsabile.

Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen, pentru că riscurile sunt mari, având un război la hotar. Ce înseamnă eventuale soluții sau măsuri? În primul rând, echipament performant la hotar cu Ucraina, tehnologii moderne care să ne permită cu resursele noastre limitate să putem să combatem acest fenomen. Bineînțeles ține și de politica de cadre (…). Așteptăm organele de anchetă să stabilească cum s-a întâmplat exact, cine sunt cei implicați, avem informații despre o parte dintre ei (…). Evident, acești oameni trebuie să fie sancționați, pentru că doar așa se va opri acest fenomen (…)”, a declarat Maia Sandu în conferința de presă.

Un camion încărcat cu armament a fost oprit pe 20 noiembrie la vama Albița. Conform surselor consultate de ZdG, în camion se aflau mai multe arme, însă în actele prezentate vameșilor figura o încărcătură descrisă drept „elemente metalice”. Armamentul a fost descoperit după ce un vameș moldovean și-a informat colegii din cadrul autorității vamale române despre anumite suspiciuni, fiind dispusă efectuarea scanării mijlocului de transport, operațiune care a fost realizată de către partea română.

Între timp, Serviciul Vamal al R. Moldova susține că a demarat o anchetă internă, în paralel cu cea a organelor de drept, care au pornit o cauză penală. Camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina, au constatat organele de drept.

Miercuri, 26 noiembrie, Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului a efectuat o serie de audieri cu instituțiile responsabile, vizând mai multe cazuri, inclusiv incidentul de la vamă. În urma discuțiilor, președintele Comisiei, Lilian Carp, a declarat că anchetatorii au reușit să reconstituie traseul camionului până la punctul de trecere Leușeni–Albița și au confirmat că armele au fost fabricate în Rusia în perioada 2019–2024 și au ajuns în R. Moldova prin contrabandă, fiind transportate de un curier care venea periodic din Ucraina cu un camion de marfă.

Conform PCCOCS, în cadrul dosarului penal au fost reținute cinci persoane: patru în R. Moldova, printre care un presupus organizator, și una în România.