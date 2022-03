Președinta Maia Sandu: „Se zice că, atunci când armele vorbesc, muzele tac. Dar muzica lui Eugen Doga este în stare să facă armele să tacă”

Celebrul compozitor autohton, Eugen Doga își sărbătorește astăzi, în data de 1 martie, ziua de naștere. Maestrul a împlinit vârsta de 85 de ani. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu i-a făcut o vizită la domiciliu maestrului și a venit cu un mesaj de felicitare.

Despre această întâlnire s-a anunțat pe pagina oficială de Facebook a Președintei. În postare, Maia Sandu a menționat despre discuția care a avut-o cu maestrul Eugen Doga, și anume despre „provocările prezentului, despre Moldova pe care vrem s-o creăm pentru generațiile ce vin, și despre pacea atât de necesară pentru un viitor prosper”.

„La 1 martie, Republica Moldova mai are o sărbătoare – ziua de naștere a maestrului Eugen Doga. Am bătut azi la ușa Domniei sale pentru a-l felicita cu prilejul celei de-a 85-a aniversări, onorând un spirit de excepție și un talent de talie universală. L-am găsit energic și dârz, gata pentru concertul ce-i este dedicat în această seară. Am vorbit despre provocările prezentului, despre Moldova pe care vrem s-o creăm pentru generațiile ce vin, și despre pacea atât de necesară pentru un viitor prosper”, este scris în postare.