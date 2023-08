Președinta Maia Sandu a discutat despre extinderea UE cu lideri europeni

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit luni, 21 august, la Atena, cu mai mulți oficiali europeni. Potrivit Președinției, summitul a oferit o platformă de discuții despre procesul de extindere al UE. Printre lideri se numără președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Charles Michel și președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

La invitația premierului grec, Kyriákos Mitsotákis, alături de șefi ai statelor Balcanilor de vest, Bulgaria, Croația, România, Ucraina și liderii Uniunii Europene, președinta a discutat despre parcursul european al R. Moldova.

Pe agenda bilaterală, șefa statului a avut întâlniri cu prim-ministrul Macedoniei de Nord, Dimitar Kovachevski, cu premierul bulgar, Nikolai Denkov și cu prim-ministrul croat, Andrej Plenković.

Delighted to meet PM @AndrejPlenkovic of Croatia in Athens today. As Moldova progresses towards EU accession, I look forward to strengthening our good partnership and cooperation.



