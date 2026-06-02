Premierul ungar, Peter Magyar, este pregătit să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a restabili relația post-Orban dintre țări

Prim-ministrul ungar, Peter Magyar, a declarat marți, 2 iunie, că este pregătit să se întâlnească cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, săptămâna viitoare, pentru a deschide un nou capitol în relații, după ce l-a învins în alegeri pe predecesorul său, Viktor Orban, prietenos cu Moscova, relatează Reuters.

Aflat în vizită la Berlin, Peter Magyar a declarat că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski dacă negocierile tehnice privind drepturile minorității maghiare din Ucraina se încheie săptămâna aceasta și că este optimist că problema poate fi rezolvată.

Relațiile mai calde dintre Ungaria și Ucraina sunt esențiale pentru sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev în războiul Rusiei din Ucraina, Orban opunându-se fluxului de miliarde de euro de ajutor către Ucraina și statutul său de membru al UE.

„Până în prezent, negocierile progresează foarte încurajator și sperăm că acestea ar putea fi chiar încheiate la nivel tehnic săptămâna aceasta. Și aici, la Berlin, pot repeta că sunt pregătit să mă întâlnesc cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cândva la începutul săptămânii viitoare, cu condiția să ajungem într-adevăr la un acord privind aceste drepturi fundamentale ale omului”, a declarat Magyar, care a fost alături de cancelarul german Friedrich Merz, despre drepturile minorităților.

Ungaria construiește legături cu statele UE

Peter Magyar se afla la Berlin într-o călătorie care îl va duce și la Paris pe 3 iunie, în timp ce guvernul ungar încearcă să construiască legături cu alte țări ale UE după relațiile tensionate din timpul mandatului lui Viktor Orban.

De la preluarea mandatului după alegerile din aprilie, Magyar a obținut un acord pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile UE de redresare și coeziune care au fost înghețate în timpul mandatului lui Orban, promițând să continue reformele anticorupție.

Victoria electorală a lui Magyar a deschis, de asemenea, calea pentru ca 90 de miliarde de euro din fondurile UE să ajungă în Ucraina. Orban se opusese transferului fondurilor într-o dispută privind aprovizionarea cu energie.

Deși maghiarul adoptă o abordare mai puțin conflictuală față de Kiev, el spune că progresele în ceea ce privește drepturile a 150 de mii de etnici maghiari din Ucraina de a-și folosi limba maternă sunt esențiale dacă Budapesta dorește să fie de acord cu aderarea Ucrainei la UE.

În luna mai, Merz a promovat o inițiativă de a acorda Ucrainei statutul de membru „asociat” al UE ca prim pas, o propunere pe care Zelenski a considerat-o nedreaptă, deoarece ar lăsa Kievul fără o voce în bloc.