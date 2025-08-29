Premieră pentru R. Moldova: a fost efectuată prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitivul intrasacular WEB

În premieră, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” a fost realizată joi, 28 august, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism, cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge), anunță Ministerul Sănătății (MS).

Potrivit Ministerului, noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea unui dispozitiv direct în interiorul sacului anevrismal, reducând riscul de complicații și contribuind la o recuperare mai rapidă a pacientului.

„Operația a fost făcută unei femei în vârstă de 54 de ani, din raionul Anenii Noi, care acuza dureri intense de cap, amețeli, greață, tulburări de vedere și amorțeli la nivelul membrelor. La doar două ore după operație, pacienta s-a trezit din anestezie și a relatat dispariția durerilor, ameliorarea vederii și dispariția amorțelilor”, susține MS.

Intervenția a fost efectuată de șeful cabinetului de neurochirurgie endovasculară al INN, Ion Preguza, asistat de radiologul intervenționist la Spitalul Universitar „Bicêtre” din Paris, Cristian Mihalea.

„Costul unei astfel de intervenții este de aproximativ 350 de mii de lei. Suma este acoperită integral de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Astfel, pacienții asigurați din R. Moldova pot beneficia gratuit de această metodă modernă de tratament”, precizeză Ministerul.