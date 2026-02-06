Premier Energy anunță că nu există deconectări în masă ale energiei electrice, în contextul mai multor informații false apărute pe Telegram și Viber

În contextul apariției, pe unele canale de Telegram și Viber, a unui anunț care conține informații despre o așa-zisă deconectare masivă a energiei electrice în data de 6 februarie, Premier Energy Distribution precizează că informașia este falsă.

Compania menționează că rețelele de distribuție a energiei electrice funcționează în parametri normali.

„Toate întreruperile programate, precum și informațiile privind situația operativă din rețelele electrice Premier Energy Distribution sunt comunicate și publicate pe site-ul companiei, precum și pe canalele sale oficiale de comunicare”, a precizat Premier Energy.

Totodată, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că nu au fost prevăzute deconectări.