Precizările Procuraturii Generale cu referire la un caz de agresiune față de un tânăr din Rîșcani: „Organul de urmărire penală a dispus o expertiză medico-legală”

În contextul informațiilor și imaginilor video distribuite în mediul online, în care un tânăr în vârstă de 19 ani este agresat într-un local din municipiul Rîșcani, Procuratura Generală (PG) a venit cu precizări. Instituția subliniază că, pe 29 iunie, Inspectoratul de Poliție Rîșcani a inițiat pe caz o cauză penală pentru huliganism săvârșit de mai multe persoane.

Potrivit comunicatului PG, în aceeași zi când a avut loc incidentul, persoana care ar fi manifestat agresiune față de victimă a fost reținută și plasată în Izolatorul de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție Rîșcani.

Ulterior, după înaintarea învinuirii, procurorul de caz din cadrul Procuraturii Drochia, Oficiul Rîșcani, a solicitat instanței aplicarea măsurii preventive sub forma arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Prin încheierea din 1 iulie 2026, judecătorul de instrucție a aplicat o altă măsură preventivă decât cea solicitată de procurori – arestul la domiciliu, cu aplicarea monitorizării electronice. Procurorii au contestat această încheiere, iar recursul a fost respins la 14 iulie 2026 de către Curtea de Apel Nord.

„Din motiv că învinuitul a încălcat la aceeași dată restricțiile stabilite în încheierea judecătorului de instrucție, procurorul de caz a înaintat un demers de înlocuire a arestului la domiciliu cu arestul preventiv, invocând părăsirea domiciliului de către învinuit, fapt confirmat prin informația prezentată de către Direcția Monitorizare Electronică din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune și harta traseului de deplasare a învinuitului. Prin încheierea din 21 iulie 2026, pronunțată de judecătorul de instrucție din cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Râșcani – demersul a fost respins, fiind menținută măsura arestului la domiciliu. Procurorul de caz va contesta și această soluție cu recurs”, precizează PG.

Procuratura menționează că afirmațiile privind pretinsa încălcare a drepturilor victimei sau exercitarea unor presiuni asupra acesteia sunt „verificate minuțios” în cadrul procedurii prevăzute de lege.

Organul de urmărire penală a dispus o expertiză medico-legală. După recepționarea raportului de expertiză și stabilirii gradului vătămărilor corporale, urmează a fi apreciată calificarea juridică a faptelor, în conformitate cu prevederile Codului penal.

Urmărirea penală continuă.