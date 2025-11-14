Postul de televiziune TVC 21 a fost amendat cu 50 de mii de lei. Moderatoarea „a adoptat o poziție partizană” și „a intervenit cu întrebări și remarci de natură sugestivă, constatări tendențioase și pe alocuri false”

Consiliul Audiovizualului (CA) a amendat cu 50 de mii de lei postul de televiziune „TVC 21”. În urma controlului autorității de reglementare s-a contatat că moderatoarea emisiunii „Important”, Margarita Răducanu a adoptat o poziție partizană, validând opiniile unui invitat, „fapt care a determinat conturarea unei imagini unilaterale și negative asupra procesului electoral și activității instituțiilor de stat”, se arată în comunicatul de presă emis de CA.

În vizorul autorității reglementare a fost ediția emisiunii „Important” din 6 octombrie 2025, difuzată la ora 20:00, la care au participat Sergiu Stefanco – membrul PPDA, fermier și Iurie Mărgineanu – membrul PDCM, avocat. Durata totală a emisiunii a constituit 01 oră 50 min.

CA scrie că au fost promovate idei privind pretinsa fraudare a alegerilor, manipularea sondajelor, controlul politic al justiției și unele teorii conspiraționiste referitoare la intervenții străine, fără a fi solicitate dovezi sau clarificări necesare, în vederea asigurării unei informări corecte și favorizării liberei formări a opiniilor.

„În cadrul programului, moderatoarea a intervenit cu întrebări și remarci de natură sugestivă, constatări tendențioase și pe alocuri false, fără să delimiteze faptele de opinii în baza propriilor concluzii, sugerând necesitatea adoptării unui anumit comportament de către concurenții electorali în cadrul exercițiului electoral, în detrimentul principiilor de informare a cetățenilor în vederea realizării asumate a dreptului la vot. Au fost formulate întrebări generalizatoare, care au susținut discursul părtinitor al invitaților, fără o contrabalansare necesară”, se arată în comunicat.

La fel, sursa citată menționează că programul a inclus și un caz de discriminare pe criteriu de gen, fiind constatat un discurs discriminatoriu, prin asocierea negativă între prezența predominantă a femeilor în anumite domenii (poliție, educație, sănătate) și presupusa ineficiență a acestor instituții.