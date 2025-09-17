Polonia îndeamnă UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până în 2026, invocând riscuri geopolitice

Polonia a îndemnat statele membre ale Uniunii Europene care încă achiziționează energie din Rusia să înceteze aceste importuri până la sfârșitul anului 2026 și le va oferi ajutor în acest sens, a declarat miercuri, 17 septembrie, ministrul Energiei, Milosz Motyka, potrivit Reuters.

Conducta de petrol Druzhba transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, care continuă să cumpere energie din Rusia după ce alte țări membre ale UE au întrerupt relațiile cu Rusia în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Comisia Europeană va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, a declarat marți, 16 septembrie, șefa executivului UE, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump.

Blocul european planificase anterior să înceteze achizițiile de petrol și gaze rusești până la 1 ianuarie 2028.

Ministrul polonez a declarat că acest lucru ar trebui să se întâmple cu doi ani mai devreme, în special în lumina evenimentelor recente, cum ar fi incursiunea unei drone rusești pe teritoriul Poloniei săptămâna trecută.

„Vă solicit să conveniți asupra unui obiectiv comun de eliminare completă a importurilor de țiței rusesc până la sfârșitul anului 2026. O astfel de decizie ar consolida coerența acțiunilor noastre, ar stabili un orizont temporal clar și ar demonstra determinarea noastră de a deveni independenți de aprovizionarea cu petrol, care prezintă riscuri politice și strategice”, a scris Motyka miniștrilor energiei din țările UE.

UE a impus sancțiuni asupra majorității importurilor de petrol din Rusia, dar nu și asupra gazelor, din cauza opoziției Slovaciei și Ungariei, care primesc aprovizionare prin conducte din Rusia și mențin legături mai strânse cu Moscova.

Adjunctul lui Motyka și cel mai înalt oficial polonez în domeniul securității energetice, Wojciech Wrochna, a declarat că gazul natural lichefiat din SUA care tranzitează Polonia ar putea contribui la eliminarea gazului rusesc din Europa.

„Am avut ieri o întâlnire foarte bună cu secretarul american pentru energie, Chris Wright. Gazul american care tranzitează Polonia în direcția sud ar putea contribui la eliminarea gazului rusesc”, a declarat Wrochna reporterilor.

Compania poloneză Orlen a început în această primăvară să transporte gaz din SUA către Ucraina, pentru a ajuta Kievul să-și refacă stocurile înainte de venirea iernii. Slovacia rămâne dependentă de importurile din Rusia și nu a utilizat legătura de gaz cu Polonia pentru a-și asigura surse alternative de aprovizionare.