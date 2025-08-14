Vlah și Furtună, surprinse la Aeroport după ce s-ar fi întors din Federația Rusă

Președinta partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, și lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acolită a fugarului Ilan Șor, au fost surprinse la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău în seara zilei de joi, 14 august, în timp ce s-ar fi întors dintr-o călătorie la Moscova.

Conform ONE TV, cele două au ajuns în această seară, cu escală în Istanbul. Întrebate de jurnaliști care a fost scopul vizitei, Furtună și Vlah au refuzat să comenteze.

Vlah a spus că ar fi fost o vizită privată. Totuși, ONE TV scrie, citând surse, că „vizita privată” ar fi inclus o întâlnire cu Serghei Kirienko, șef adjunct al Administrației Prezidențiale ruse, care le-ar fi asigurat de sprijin pentru campanie.

ONE TV mai notează că cele două ar fi primit sarcini pentru campania electorală și „instrucțiuni să nu se atace reciproc”. În cazul în care Furtună va fi scoasă din cursă, aceasta ar urma să sprijine Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, din care face parte și Igor Dodon.

Conform ONE TV, la Moscova s-ar fi dus și membrul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova Constantin Starîș, care încă nu a revenit în țară.