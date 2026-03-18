VIDEO Ședința Guvernului: MD-ALERT și combaterea și prevenirea răspândirii ambroziei

Guvernul s-a întrunit miercuri, 18 martie, pentru a examina și aproba 22 de hotărâri și proiecte de lege. Miniștrii au aprobat instituirea „e-Admitere” în învățământul general, inclusiv la nivelul educației timpurii, precum și aprobarea Conceptului Sistemului de avertizare publică „MD-ALERT”. De asemenea, Executivul a aprobat un proiect privind combaterea și prevenirea răspândirii ambroziei.

UPDATE 10:30 Proprietarii de terenuri, obligați să distrugă ambrozia. În caz contrar, aceștia riscă amenzi

Autoritățile centrale și locale, precum și persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri pe care crește ambrozia, vor fi obligate să distrugă planta înainte de înflorire. Nerespectarea acestei obligații va atrage sancțiuni contravenționale.

Astfel, autoritățile locale vor avea obligația de a identifica terenurile pe care crește ambrozia, vor face hărți ale focarelor și vor informa proprietarii despre obligația de a înlătura planta.

Hotărârea stabilește și obligații pentru persoanele fizice și juridice. Proprietarii și deținătorii de terenuri agricole și neagricole, administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigare și iazurilor piscicole sunt obligați să combată și să înlăture ambrozia de pe suprafețele pe care le gestionează.

De asemenea, cei care desfășoară lucrări de construcție trebuie să prevină apariția și răspândirea ambroziei în perimetrul șantierelor și terenurilor aflate în gestiune.

„Nerespectarea obligațiilor va atrage răspundere contravențională”, a subliniat Guvernul. Amenzile pentru necosirea ambroziei pot ajunge până la 9 000 de lei în cazul persoanelor juridice și până la 3 000 de lei pentru persoanele fizice.

UPDATE 10:24 Guvernul a aprobat o serie de noi reguli privind fabricația și importul medicamentelor de uz uman, inclusiv pentru cele destinate investigațiilor clinice. La import, operatorii economici vor avea nevoie doar de certificatul de conformitate cu buna practică de fabricație (emis după inspecții) și autorizația de fabricație și import (emisă de AMDM).

UPDATE 10:20 Lucian Manole a depus cererea de eliberare din funcția de șef adjunct al Serviciului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat. Guvernul a aprobat demisia cu votul miniștrilor. Acesta își încheie activitatea pe 19 martie.

Lucian Manole a fost numit în funcție în februarie 2025.

UPDATE 10:15 Referitor la majorarea prețurilor la carburanți, Munteanu a reiterat că benzina și motorina „se mențin la cele mai mici niveluri din regiune”.

UPDATE 10:07 În debutul ședinței, prim-ministrul Munteanu a anunțat ultimele actualizări cu privire la situația de criză după poluarea râului Nistru și s-a adresat oamenilor, „în special celor din nordul țării”: „Substanțele poluante ajunse în Nistru reprezintă un pericol real. Nu avem dreptul să ignorăm acest lucru. Datele pe care le avem arată o evoluție în bine, discutăm în permanență cu colegii, valorile sunt în scădere față de primele măsurători. Pentru noi asta nu e suficient, pentru Guvern prioritate este sănătatea cetățenilor. Știm cât de greu este să trăiești fără apă. Dar între disconfort și risc pentru sănătate, cu claritate alegem protejarea oamenilor”.

Înainte de ședința Guvernului, ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că, conform ultimelor rapoarte ale analizelor primite de la ANSP, pe tot segmentul Nistrului, de la Naslavcea până la Vadul lui Vodă, „avem evoluții pozitive”.