VIDEO Primele declarații ale președintelui PAS, Igor Grosu, după procesarea a peste 99% din procesele-verbale: „Știm și înțelegem că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul european”

Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a făcut primele declarații de presă după ce au fost procesate aproape toate procesele-verbale, iar datele arată că formațiunea va deține majoritatea parlamentară.

Grosu, care a ocupat în ultimii patru ani funcția de președinte al Parlamentului, a fost întrebat în cadrul conferinței de presă din dimineața zilei de luni, 29 septembrie, cine va conduce în continuare Legislativul și Executivul. Acesta a cerut „să așteptăm puțin validarea rezultatelor alegerilor, după care vor veni cu alte detalii privind politica de cadre”. „Un lucru este cert, de lucru vor avea toți, și noi, și dumneavoastră, și cei care nu sunt în această sală, pentru că până în 2028 va trebui să ne mișcăm foarte repede”, a menționat acesta.

„Moldova, mă închin în fața ta. Ai câștigat bătălie după bătălie, în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat. A fost o luptă extraordinar de grea. Federația Rusă a aruncat în luptă tot ce are mai murdar: tone de bani, tone de minciuni, tone de ilegalități. A folosit infractori, pentru a ne transforma țara, toată țara, într-un spațiu al infracționalității. A umplut totul cu ură (…). Nu doar PAS a câștigat alegerile, au câștigat oamenii. Oamenii care au mers la vot știind că se dă bătălia pentru viitor (…). Am dat cea mai importantă lecție a democrației, că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins, dacă lupți cu lucrul cel mai puternic pe care îl are o țară – oamenii (…). Dragi moldoveni, PAS are majoritate parlamentară, o majoritate pro-europeană, doar pentru că voi ne-ați oferit această încredere și această șansă. O a doua șansă aș spune, pentru că știm și înțelegem că mulți nu au votat pentru un partid, ci pentru viitorul european și pentru a proteja țara de o majoritate prorusă”, a declarat Igor Grosu.

După procesarea a peste 2271 de procese verbale, PAS obține majoritatea în Parlament, obținând cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în capitală și în diaspora.

Printre raioanele unde PAS a acumulat cele mai multe voturi se numără Făleștiul, localitatea natală a lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, Orhei, condusă de Tatiana Cociu, afiliată lui Ilan Șor, Soroca, a cărei primăriță este Lilia Pilipețcaia din partea socialiștilor, Drochia, condusă de Nina Cereteu, primăriță din partea Partidului Nostru și altele.

Conform rezultatelor finale pentru municipiul Chișinău, 52,68% din alegători au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

De cealaltă parte, în 8 raioane, în municipiul Bălți, în UTA Găgăuzia și în regiunea transnistreană alegerile au fost câștigate de Blocul Patriotic. Mai exact, este vorba despre raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineț, Rîșcani, Glodeni, Taraclia și Basarabeasca.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.