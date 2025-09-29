Cum s-a votat în capitală: doar trei candidați au obținut peste 5% din voturile chișinăuienilor

Peste 370 160 de chișinăuieni au ieșit la vot duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare. Conform rezultatelor finale pentru municipiu, 52,68% din alegători au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Pe locul doi în Chișinău s-a clasat Blocul Patriotic, pentru care și-au dat votul 21,26 la sută din votanți, fiind urmat de blocul Alternativa, care a acumulat 14,48% din voturi.

Captură de ecran: CEC

PAS a acumulat cele mai multe voturi în toate sectoarele Chișinăului. În suburbii, partidul a câștigat detașat, obținând peste 61% din voturi.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.