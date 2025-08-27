VIDEO Primele imagini de la sosirea liderilor europeni la Chișinău. Macron a fost întâmpinat cu aplauze

Trei lideri europeni vor sărbători Ziua Independenței R. Moldova la Chișinău. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au sosit în capitală. Cei trei lideri au fost întâmpinați la Președinție, unde a avut loc ceremonia oficială de primire.

UPDATE 16:50 Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns la Președinție. Acesta este unicul lider european întâmpinat cu aplauze de către mulțimea adunată în perimetrul Președinției.

UPDATE 16:40 Președintele Franței, Emmanuel Macron, a sosit la Chișinău.

„Franța este un partener-cheie al R. Moldova, sprijinind drumul nostru european și modernizarea țării noastre”, punctează Președinția.

UPDATE 16:36 Donald Tusk a ajuns la Președinție.

UPDATE 16:30 La Președinție urmează să ajungă prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

UPDATE 16:25 Friedrich Merz a ajuns la Președinție, fiind întâmpinat de președinta Sandu.

UPDATE 16:18 Guvernul anunță că liderii europeni sunt întâmpinați la aeroport de către ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

UPDATE 16:15 Primul lider care va ajunge la Președinție este cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, care va fi întâmpinat cu onoruri oficiale de către Maia Sandu. Președinția subliniază că Germania este „unul dintre cei mai importanți susținători ai R. Moldova, respectând suveranitatea țării și contribuind la modernizarea economiei și parcursul european”.