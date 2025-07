VIDEO Expert WatchDog.MD, despre „blocul patriotic”: „O construcție politică făcută să predea controlul de facto al țării către Kremlin”

Noul bloc electoral format din Partidele Socialiștilor, Comuniștilor, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” este „o construcție politică făcută să predea controlul de facto al țării către Kremlin”, consideră expertul WatchDog.MD pe politici publice, Andrei Curăraru. Acesta a explicat că de ce s-au reunit Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin și care este rolul lui Ilan Șor și al lui Serghei Kirienko „pe tabla de joc a influenței ruse”.

Andrei Curăraru a declarat că cele patru formațiuni politice „vor să scoată Moldova de pe drumul european și s-o readucă în brațele Kremlinului”.

„Trei dintre ele potrivit sondajelor nu ar fi intrat in parlament. Deci uniunea are și un rol de a salva aceste procente mizere. Își zic «bloc patriotic», dar în spate e altceva: o construcție politică făcută să predea controlul de facto al țării către Kremlin”, a menționat expertul.

Cât despre vizitele vizitele liderilor la Moscova și Minsk, expertul a spus că sunt parte dintr-o „strategie de repoziționare politică”. „Oficial, aceste vizite au fost prezentate drept deschideri economice. Neoficial, sunt parte dintr-o strategie de repoziționare politică. Iar ideea livrărilor directe de gaze din Rusia – promovată de Dodon ca soluție salvatoare – este nerealistă tehnic și logistic. Moldova nu are conexiuni directe funcționale cu Gazprom, iar Ucraina nu va permite un tranzit necontrolat în actualul context de război. E o diversiune electorală. Un pretext pentru a justifica reapropierea de Moscova, nu o soluție reală pentru cetățeni”, a punctat Curăraru.

Și are cu ce. Blocul controlează o parte importantă din votul nostalgic, mai ales în nordul și sudul țării. Are primari activi, rețele de influență rămase din perioada lui Dodon, și oameni care știu cum se face mobilizarea. Iar întrebarea care planează acum e simplă: vor primi și voturile cumpărate de rețeaua a lui Ilan Șor? Pentru că blocul lui nu a fost admis în cursă de Comisia Electorală, dar rețeaua e încă acolo: activiști, metode, bani, loialități. Tot ce le lipsește e un vehicul nou. Iar acest bloc are toate condițiile să devină acel vehicul”, a declarat expertul.