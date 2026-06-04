VIDEO Comisara europeană pentru extindere Marta Kos: „Am văzut o națiune care a reușit să-i pună după gratii pe cei corupți și care se reformează cu o viteză sporită”

Președinta Maia Sandu și comisara europeană pentru politica europeană de vecinătate și negocieri de extindere, Marta Kos, susțin o conferință de presă comună.

Marta Kos efectuează o vizită oficială la Chișinău în perioada 4-6 iunie.

UPDATE 12:30 „Moldova găzduiește azi o conferință importantă de investiții. Am văzut angajamente însemnate pentru economia Moldovei — de la companii private și de la bănci de dezvoltare. Pentru noi, aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate: investiții, dezvoltare, locuri de muncă.

Planul de Creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici — în lucruri concrete pentru oameni.

Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte — regulile europene pe care le caută orice investitor serios. Și aleg să vină din timp, ca să-și crească afacerile odată cu noi.

Această încredere o câștigăm prin muncă, în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele — reforma justiției, pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale.

Astăzi am discutat cu doamna Comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare, pe toate grupurile de capitole.

Salut noii pași întreprinși de Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole — pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre.

Noi suntem gata pentru pasul următor”, a afirmat Maia Sandu.

UPDATE 12:15 „Mizăm că, sub președinția cipriotă, vom putea deschide primul capitol de negocieri pe la mijlocul lunii iunie (…). Dintre toate statele care au planuri de creștere, nici un alt stat nu a reușit să obțină 93% în rata de implementare. Acest lucru a reușit să deblocheze peste 600 de milioane de euro (…).

Am văzut o națiune care a putut să reziste ingerințelor străine și atacurilor hibride, confirmând opțiunea în favoarea Europei. Am văzut o națiune care a reușit să-i pună după gratii pe cei corupți și care se reformează cu o viteză sporită. Putem spune că Moldova este un contribuitor de securitate pentru Europa (…)”, a declarat comisara europeană pentru politica europeană de vecinătate și negocieri de extindere.

Comisara europeană pentru extindere a declarat miercuri, 3 iunie, că anunțul prim-ministrului Peter Magyar privind acordul dintre Ungaria și Ucraina deschide calea spre inițierea negocierilor de aderare.