Un protagonist al investigației ZdG despre oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”, live-uri de la mai multe secții de votare din Germania. Susține că NU ar fi lume

Gheorghe Zablodschi, un apropiat al fostei jurnaliste Natalia Morari și unul dintre protagoniștii investigației ZdG despre oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”, a făcut turul mai multor secții de votare din Germania duminică, 28 septembrie, susținând că prezența ar fi scăzută.

La Nürnberg, Zablodschi a transmis live, pe pagina sa de Facebook, „situația de la fața locului”, acuzând că „observatorii și presa din secția de votare sunt amenințați cu represalii fizice”.

În investigația „Oamenii din spatele operațiunii speciale diaspora: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova”, ZdG a relatat că reprezentanții partidelor din diasporă, care au fost recrutați dintr-un singur punct de comandă, vor fi echipați cu camere de corp achiziționate special pentru acest proces, care costă peste o mie de lei fiecare. ZdG a identificat faptul că, cel puțin o parte din echipamentul tehnic, a fost achitat de pe cardul unui bărbat de 35 de ani care locuiește în Germania, Gheorghe Zablodschi. El distribuie constant falsuri pe conturile sale de pe rețelele sociale și este un apropiat al fostei jurnaliste de televiziune Natalia Morari.

În ziua scrutinului, pe 28 septembrie, Zablodschi și-a început ziua la Nürnberg, de unde relata că „observatorii și presa din secția de votare sunt amenințați cu represalii fizice și materiale de către observatorii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS)”.

„Iată pleacă prima mașină de poliție, pleacă a doua mașină de poliție. Au fost persoane agresate, a fost furat un stativ. Asta nu e normal, asta nu e democrat. Noi ca persoane și cetățeni ai R. Moldova avem dreptul să știm câți oameni au votat, cine a votat și cum a votat. Poliția le-a lămurit (…), inclusiv că (reprezentanții, n.r.) au dreptul să filmeze. (…) Președinta secției este foarte agresivă, ca și toți din PAS. Persoanele simt că pierd. N-au făcut nimic în patru ani, numai macaroane pe urechi, ruși, tancuri și alte prostologii (…) S-a lămurit, noi avem tot dreptul să filmăm și avem tot dreptul să numărăm”, a declarat Zablodschi.

Ulterior a scris ironic că la Regensburg „postul de votare este plin”. „E plină, dar ei dorm pur și simplu”, a spus acesta într-un alt video.

Apoi acesta a publicat și o fotografie de la Regensburg. O fotografie similară a publicat și canalul de Telegram „Patriot”, administrat de fosta avocată Fulga Grabovski, prezentă la„întâlnirea opoziției” organizată de Natalia Morari, înainte de alegerile prezidențiale din 2024. Fotografia a fost distribuită de Fulga Grabovski de la un contact cu numele Gheorghe.

La München, din declarațiile lui Zablodschi, ar fi „un muc și o lacrimă”. Fotografia lui Zablodschi a fost din nou preluată de administratoarea canalului de Telegram.

Datele oficiale arată că, până la ora 17:50, în Germania au votat peste 31 de mii de oameni.