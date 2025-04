ULTIMA ORĂ Olesea Stamate anunță că-și va continua activitatea în Parlament în calitate de deputată neafiliată

Fosta președintă a Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunităţi, Olesea Stamate, anunță miercuri, 16 aprilie, că se retrage din fracțiunea PAS și că-și va continua activitatea în Parlament în calitate de deputată neafiliată.

În contextul scandalului legat de modificările făcute la Legea amnistiei, Stamate reiterează că toate acțiunile sale „au fost conforme cu legea și făcute în deplină transparență”.

„În ultimele săptămâni, am traversat una dintre cele mai dificile perioade din viața mea. Atât eu, cât și familia mea, am fost vizați de un val de critici și acuzații publice, într-un context tensionat și complex. A fost o experiență personală și profesională dureroasă, care m-a pus în fața unor reflecții profunde.

În această perioadă, am analizat cu atenție toate acțiunile care au avut legătură cu proiectul de lege privind amnistia, inclusiv amendamentele care au fost parte a unui proces legislativ separat, coordonat în mod detaliat cu Ministerul Justiției.

Așa cum am afirmat și anterior, consider că toate acțiunile mele au fost conforme cu legea și făcute în deplină transparență. Am conștiința împăcată în raport cu mine însămi, cu legea și cu valorile în care cred.