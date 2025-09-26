ULTIMA ORĂ CEC ANULEAZĂ înregistrarea candidaților partidului „Moldova Mare” la alegerile parlamentare

Comisia Electorală Centrală (CEC) a votat în cadrul ședinței de vineri, 26 septembrie, scoaterea din cursă electorală partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună.

UPDATE 21:10 „Se anulează înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea acestuia”, a precizat CEC.

Victoria Furtună a venit cu acuzații asupra membrilor Comsiei.

„Vă îndepliniți cu cea mai mare loialitate credința față de partidul de la Guvernare și nerealizând că în viitor pentru aceste fapte veți fi trași la răspundere penală. Sunt sigură că realizați ceea ce faceți astăzi, sunt sigură că aveți și un interes material, fapt care va fi demonstrat în viitor. Ne-ați încălcat dreptul de apărare, deoarece nu ne-ați dat posibilitatea să facem cunoștință cu conținutul materialelor care ni le-ați prezentat cu o jumătate de oră înainte de ședință și mergeți pe același precendent ca și în primul caz când ne-ați exclus. Cu siguranță această decizie va fi anulată, procesul va fi suspendat și sunt sigură că instanța de apel va lua o decizie legală”, a declarat după decizie Furtună.

UPDATE 20:35 Se invocă folosirea fondurilor nedeclarate, utilizarea banilor din afara țării pentru campania electorală, corupție electorală, participarea într-un bloc electoral camuflat prin asocierea și îndemnurile de vot de la Șor, Blocul Victorie, scoase din cursă și cu activitate limitată, ⁠implicarea bisericii (Motropolia Moldovei) în campania electorală, influențarea masivă a dreptului electoral, ajutor din partea Federației Ruse, etc.

UPDATE 20:50 Victoria Furtuna a cerut recuzarea mai multor membri CEC, cereri care nu au întrunit numărul necesar de voturi.

Partidul politic „Moldova Mare” este condus de fosta procuroră Victoria Furtună, afiliată condamnatului Ilan Șor și sancționată de Uniunea Europeană, a intrat în lupta electorală cu sloganul – Pentru Dumnezeu! Pentru pământ! Pentru moldoveni!

Partidul a fost relansat în luna martie 2025. Acesta a fost înregistrat în 2007, fiind inițial denumit „Mișcarea politică Pentru Neam și Țară”, dar și-a schimbat denumirea în 2020. Anunțul despre relansarea formațiunii a fost făcut de către Victoria Furtună la doar câteva zile după ce ea a apărut într-o fotografie cu ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău în care se vedea portretul lui Putin pe fundal.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, formațiunea politică figura pe poziția a 17-a în buletinul de vot.