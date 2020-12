Scrisoarea deschisă a unui deputat către Igor Dodon: Cetățenii au arătat prin vot că își doresc schimbări. Nu vă mai țineți cu dinții de scaun. Plecați

Deputatul Platformei DA, Liviu Vovc, a adresat o scridoare deschisă lui Igor Dodon prin care cere ca acesta să plece de la președenția R. Moldova. Acesta se întreabă de ce așteaptă încă două săptămâni, până la 24 decembrie, dacă Curtea Constituțională(CC) a a validat ieri rezultatele alegerilor din 15 noiembrie și mandatul președintei alese, Maia Sandu.

Scrisoarea deschisă adresată lui Igor Dodon:

„Stimate Igor Dodon,După cum ați „dirijat” țara pe parcursul mandatului nu cred că meritați o adresare așa oficială, însă așa am fost educat să mă adresez. Vă îndemn să citiți acest mesaj ca unul adresat de către un simplu cetățean al acestei țări.



Recent cetățenii au ales un nou președinte, iar ieri mandatul i-a fost validat. Votul oamenilor a fost o reacție firească la cum a fost și este guvernată țara, când oamenii au văzut unde ne-ați adus dvs. și guvernul de buzunar al dvs. Asta a fost voința cetățenilor și apreciez că ați recunoscut înfrângerea.



Vreau însă să vă întreb un lucru: de ce este nevoie să mai așteptăm două săptămâni? Oare nu e de ajuns cât ați chinuit acest popor?



Știți bine că o zi a președintelui costă cetățenii 100 000 LEI. Aceasta ar însemna 1,4 milioane LEI pentru încă două săptămâni.



Cu acești bani am putea cumpăra 57 aparate de respirație care sunt extrem de necesare în criza pandemică în care ne aflăm. Cu acești bani am putea dota cu mobilier șase grădinițe. Am putea renova veceurile în cinci școli așa cum ați renovat veceul de la Hiliuți. Am mai putea face și multe alte lucruri.



Care e logica ca acești bani să fie aruncați în vânt? Văzând cum a fost guvernată țara patru ani înțelegem ambii că în aceste două săptămâni nu veți face schimbări semnificative pentru cetății Moldovei. Dacă scopul este să reușiți să mai împărțiți niște scheme cu cei ai lui Shor, înțelegeți foarte bine că orice ilegalitate va fi contestată și anulată.



La ce bun efortul dvs. în zadar și două săptămâni pierdute pentru țară. La ce bună irosirea a încă 1,4 milioane lei?Cetățenii au arătat prin vot că își doresc schimbări. Nu vă mai țineți cu dinții de scaun. Plecați.Lăsați-ne în legea noastră…“, se arată în scrisoarea deschisă adresată lui Igor Dodon.

Curtea Constituțională a confirmat la 10 decembrie, rezultatele alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie și a validat mandatul noului președinte al R. Moldova, Maia Sandu.

Hotărârea e definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare de la 10 decembrie 2020.

La 9 decembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) a anunțat că Maia Sandu, Președintele ales al R. Moldova, a renunțat la calitatea de membru de partid și la funcția de președinte al formațiunii. Decizia a fost luată conform legislației în vigoare, potrivit căreia președintele țării nu poate fi membru de partid. Totodată, reprezentanții PAS anunță că funcția de președinte interimar PAS a fost preluată de prim-vicepreședintele Igor Grosu.

Anterior, Maia Sandu a anunțat că la data de 24 decembrie, la Palatul Republicii va avea loc ceremonia de învestire în funcția de președinte al R. Moldova.

Maia Sandu, candidata Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) la funcţia de preşedinte, a obținut cele mai multe voturi în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, organizat la 16 noiembrie, urmând să fie prima femeie președintă a R. Moldova.

Rezultatele finale arată că Maia Sandu a acumulat 57,75% dintre voturi, iar Igor Dodon – 42,25%.