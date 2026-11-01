Zelenski: Rusia ar fi pierdut peste 54 de mii de militari în octombrie, cel mai mare bilanț lunar de la începutul războiului

Rusia ar fi pierdut 54 400 de militari uciși sau grav răniți în luna octombrie, cel mai mare bilanț lunar de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, susține președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Totodată, armata ucraineană ar fi eliberat mai mult teritoriu decât au reușit să ocupe trupele ruse în aceeași perioadă. Datele au fost prezentate duminică, 1 noiembrie, într-o postare pe Telegram.

Potrivit liderului de la Kiev, luna octombrie a fost una record și în privința pierderilor înregistrate de armata rusă într-o singură zi. Pe 21 octombrie, Rusia ar fi pierdut 2250 de militari, uciși sau grav răniți, cel mai mare număr raportat într-un interval de 24 de ore de la începutul războiului.

Zelenski a mai declarat că, în octombrie, forțele ucrainene au eliberat 96,2 kilometri pătrați de teritoriu, cu 10,4 kilometri pătrați mai mult decât suprafața ocupată de trupele ruse în aceeași perioadă.

„Rusia pierde. Noi ne menținem pozițiile, eliberăm teritorii și facem astfel încât fiecare zi de război să-l coste pe agresor cât mai scump”, a transmis președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a mulțumit militarilor ucraineni pentru rezultatele obținute și a reiterat că oprirea războiului depinde de decizia Moscovei de a accepta încetarea focului și negocierile diplomatice.