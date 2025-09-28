Raioanele și municipiile cu cele mai mari și cele mai mici prezențe la alegerile parlamentare. Date finale
Potrivit datelor finale privind prezența la vot, în municipiul Chișinău au fost cei mai activi votanți. 54,72% din chișinăuieni au venit la urne. Urmează raionul Criuleni, cu o prezență de 50,85%. În municipiul Bălți au participat 50,23% dintre persoanele înscrise în listă, iar la Dondușeni – 49,44%. Pe locul 5 după prezența la vot este raionul Ialoveni (49,1%).
Codașele după prezența la vot sunt raioanele Cantemir (37,52%), Basarabeasca (38,5%), Briceni (39,83%), Cimișlia (39,99%) și Hîncești (40,33%).
În UTA Găgăuzia prezența la urne a fost de 45,33%.
La secțiile de votare deschise peste hotare, în diaspora, până la ora 22:00 (ora Moldovei) au votat 272 de mii de alegători, însă procesul de vot continuă în câteva țări până la ora locală 21:00.