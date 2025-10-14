Prima declarație a candidatului PAS la funcția de prim-ministru: „Înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență”

Omul de afaceri Alexandru Munteanu a confirmat că poartă discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în legătură cu candidatura sa la funcția de prim-ministru și a declarat că este pregătit să ofere „mai multă transparență”. Acesta a comentat și menționarea sa în documentele „Pandora Papers”.

Pe 14 octombrie, Ziarul de Gardă a dezvăluit, citând mai multe surse din mediul politic, că partidul de guvernământ PAS îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru. Ulterior, informația a fost confirmată de către președintele PAS, Igor Grosu. Acesta a spus că formațiunea îl va înainta oficial pe Munteanu președintei Maia Sandu după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea primei ședințe a noului Parlament.

„Într-adevăr, port discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere. Nu am fost persoană publică și înțeleg necesitatea să ofer societății cât mai multă transparență și informații. Totodată, este important să mergem pe procedurile legale existente, să așteptăm validarea rezultatelor alegerilor de către CC, ședința de constituire a Parlamentului nou-ales și discuțiile cu doamna președintă”, a scris Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Totodată, ZdG a scris că numele candidatului anunțat la funcția de prim-ministru este legat de Societatea de investiții cu capital privat „4i Capital Partners Limited”, o companie offshore înregistrată în Insulele Virgine Britanice în martie 2016, care figurează în în scurgerile de datele Pandora Papers din 2021. Numele offshorului este aproape similar cu cel al companiei fondate de Munteanu în 2016, la Kiev, „4i Capital Partners”.

„Simpla prezență a unei companii în documentele Panama/Pandora Papers indică doar că această companie a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special – o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale. Companiile pe care le dețin sau le-am administrat vreodată au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile”, a explicat Alexandru Munteanu.

„În ceea ce privește apariția unor informații în public, precizez că voi răspunde la toate întrebările, inclusiv despre faptul că nu l-am cunoscut, nu am avut vreo interacțiune sau parteneriat cu politicianul invocat”, a adăugat Munteanu cu privire la presupuse legături cu miliardarul Bidzina Ivanișvili, fondatorul partidului „Visul Georgian”.

Alexandru Munteanu are 61 de ani și a avut, până acum, apariții discrete în spațiul public.

Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova) și președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova de peste 3 decenii. În 2007, Munteanu a fost distins cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

Acesta deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).