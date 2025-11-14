Premierul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles

Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la Bruxelles, Regatul Belgiei, în perioada 17-18 noiembrie. Agenda vizitei externe a premierului va include întrevederi cu președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, dar și cu comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, conform unui comunicat de presă.

Discuțiile se vor axa pe agenda de reforme și acțiunile necesare pentru avansarea Republicii Moldova în parcursul său european.

De asemenea, prim-ministrul Alexandru Munteanu va participa la Forumul privind extinderea europeană, desfășurat în data de 18 noiembrie, sub sloganul „Prin extinderea Uniunii, asigurăm viitorul nostru”.

Premierul va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri, care marchează cea de-a 25-a aniversare. „Evenimentul va oferi o platformă de dialog pentru a identifica soluțiile necesare Uniunii Europene pentru a rămâne rezilientă, inovatoare și competitivă la nivel global în contextul situației geopolitice”, notează Executivul.

Șeful Guvernului va încheia vizita sa la Bruxelles cu o întâlnire cu cetățenii moldoveni stabiliți în Belgia.