Platon, audiat în dosarul în care este vizat Plahotniuc: „Șor îi spunea – șeful”. Ce spune despre revizuirea dosarului său și ce deputați l-au vizat în detenție

Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, este principalul autor al furtului miliardului, iar fostul primar de Orhei, Ilan Șor, este „ un instrument” pe care l-a folosit Plahotniuc pentru a-și atinge scopurile”. Declarațiile au fost făcute de către fostul deputat Veaceslav Platon, în cadrul unui interviu realizat de TV 8.

„Sunt martor în dosarul lui Plahotniuc. Am dezvăluit schemele. El este principalul autor al furtului, iar Șor, Iaralov – participanți. Rolul lui Șor – îl numea șef pe Plahotniuc, era un instrument folosit de Plahotniuc. Șor duce tratative cu toată lumea, la toți le promite ceva, pe toți îi amăgește. Niciodată Șor nu va scrie sau va recunoaște ceva atât timp cât se află în Israel. Dacă va fi extrădat în R. Moldova, aici ar putea scrie și recunoaște totul”, a declarat Platon.

Fostul deputat Veaceslav Platon, deținut în penitenciarul nr. 13, susține că declarațiile făcute de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, cu privire la faptul că dosarul său a fost falsificat arată faptul că procurorii, în sfârșit, au examinat amănunțit cauza penală în care a fost condamnat.

Tot aici, Platon susține că cei trei procurori care au instrumentat cazul său, fostul șef PA, Viorel Morari și acuzatorii Adriana Bețișor și Andrei Băeșu „au ascunt toate probele și dovezile care demonstrau că este nevinovat”.

Întrebat dacă s-a întâlnit cu președintele Dodon sau oameni apropiați acestuia, de când se află în detenție, Platon susține că ultima dată s-a întâlnit cu Dodon acum 10 ani, la Parlament, însă tot fostul deputat spune că a avut mai multe întrevederi cu câțiva deputați.

„Zece ani în urma am discutat cu Dodon. Da, am discutat cu Vladimir Țurcanu, el fiind vicedirectorul Comisiei pentru investigarea furtului miliardului, am discutat și cu o persoană apropiata lui Năstase – Slusari, cu o persoană apropiată Maiei Sandu, Lilian Carp. Toți au fost aici”, a mai declarat Platon.