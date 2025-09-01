Platforma DA rămâne fără organizațiile teritoriale din raionul Fălești. Mai mulți consilieri locali au aderat la PSDE

Echipa Platformei Demnitate și Adevăr (DA) din raionul Fălești a aderat la Partidul Social Democrat European (PSDE), a anunțat formațiunea. Este vorba de președinte interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, un consilier raional și nouă locali, dar și toate structurile teritoriale primare ale Platformei DA din acest raion.

„Salutăm aderarea noilor colegi din Fălești la PSDE. Le mulțumim pentru încrederea acordată partidului nostru. Experiența și dedicarea lor vor contribui la fortificarea echipei PSDE și la realizarea obiectivului nostru comun – construirea unei Moldove moderne și prospere,” a declarat președintele PSDE, Tudor Ulianovschi.

Într-un comentariu pentru ZdG, președintele interimar al Platformei DA, Liviu Vovc, a calificat decizia echipei Platformei DA drept „regretabilă”. Acesta a făcut referire la demisia recentă a lui Tudor Paladi din funcția de președinte al organizației Fălești a Platformei DA, care ar fi dus la „încercarea de a prelua controlul”.

„Platforma DA conștientizează importanța păstrării vectorului european după alegerile parlamentare și a luat o decizie matură. Regretăm că unele persoane din teritoriu nu conștientizează în ce moment istoric și important suntem și încearcă să facă jocuri politice”, a declarat Liviu Vovc.

Platforma Demnitate și Adevăr, care era parte a Blocului Împreună, a anunțat în luna iulie că „a acceptat parteneriatul politic” cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Dinu Plîngău, care conducea atunci partidul, a transmis că „Platforma DA nu va figura în buletinul de vot al alegerilor parlamentare din 28 septembrie”.