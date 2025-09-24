„Pentru un Parlament Curat 2025”: au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților

În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile au fost documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate, elaborate de societatea civilă. În total, au fost realizate și publicate 50 de profiluri. Vă prezentăm mai jos sinteza ultimelor 10 profiluri publicate. Primele patru sinteze, fiecare cuprinzând câte 10 profiluri publicate, pot fi citite aici, aici, aici și aici.

În profilul lui Victor Topal, candidat din echipa Irinei Vlah, fost șef al Direcției teritoriale a Serviciului de Informații și Securitate din Găgăuzia, este trecut un episod de intimidare a unei jurnaliste. De asemenea, este implicat într-un litigiu în care îi cere unui fost deputat din Găgăuzia să dezmintă acuzațiile că ar fi participat, în 2020, la falsificarea datelor privind cantitatea de grâu deținută în rezerva strategică a Găgăuziei într-un document de control. Deși inițial a obținut câștig de cauză, instanța de apel a anulat hotărârea și a trimis dosarul la rejudecare. Întreaga istorie, precum și alte detalii despre candidatul Victor Topal citiți aici.

Un alt candidat al așa-numitului Bloc patriotic, deputata comunistă Diana Caraman, a participat în ultimii ani la protestele organizate de fostul partid Șor, iar pentru că a insultat un deputat, a fost lipsită de dreptul de a vorbi la microfon timp de trei ședințe plenare ale Parlamentului. Caraman este co-autoare a proiectului de lege „privind agenții străini”, alături de alți trei deputați comuniști, proiect care urma să restricționeze activitatea organizațiilor neguvernamentale și a mass-media independente. Alte informații despre candidată citiți aici.

Candidatul Blocului Alternativa, Iurie Muntean, este fondator, alături de Marc Tkaciuk, al formațiunii Congresul Civic, și-a petrecut o bună parte din cariera politică și profesională alături de comuniștii conduși de Vladimir Voronin. În 2014 el a fost exclus din partid, alături de alți doi membri. Fiind deputat comunist, în special după ce PCRM a pierdut puterea, în 2012 el s-a remarcat prin propuneri legislative care promovau comunismul și simbolica lui. Detalii – în profilul de integritate publicat aici.

Un alt politician care a făcut carieră în guvernarea comunistă este Marian Lupu, acum președinte și candidat al Partidului Mișcarea „Respect Moldova”. Economist de profesie, Lupu a revenit în politică după ce, în 2019, fusese votat de colegii săi din PDM în funcția de președinte al Curții de Conturi. Din martie 2024, când i-a expirat mandatul, el nu a avut vreo funcție publică, iar în aprilie 2025 a anunțat că preia președinția Mișcării „Respect Moldova”, formațiune fondată în 2023 de fostul său coleg din PDM, Eugeniu Nichiforciuc. Marian Lupu a condus Partidul Democrat timp de șapte ani, perioadă în care l-a avut drept vicepreședinte pe Vladimir Plahotniuc. Alte detalii despre activitatea politică a lui Marian Lupu citiți aici.

Încă un candidat care a făcut parte din PDM pe vremea când formațiunea era controlată de Plahotniuc este Ion Sula. Inițial, el a fost membru al PLDM, condus de Vlad Filat, și a fost promovat la funcții publice de această formațiune. Ulterior, când PLDM s-a dezmembrat, Ion Sula a aderat la PDM, în 2018. Și PDM s-a destrămat după 2018. Totuși, el a rămas în formațiunea succesoare de drept a PDM – Partidul Social Democrat European (PSDE). L-a și condus o vreme, ca apoi să-i cedeze conducerea lui Tudor Ulianovschi. Acum, Ion Sula candidează cu nr. 2 pe lista PSDE. Alte detalii despre activitatea candidatului citiți aici.

Pe lista PSDE se regăsește un alt fost democrat din perioada în care partidul era condus de Marian Lupu și Vlad Plahotniuc – Viorel Babii. Fost președinte al raionului Fălești și fost director interimar al Întreprinderii de Stat „RED Nord Vest”, el a fost subiectul unui control inițiat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). În 2020 ANI a constatat că a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese când lucra la „RED Nord Vest”. Pentru acțiuni din acea perioadă el a fost urmărit penal un timp de Procuratura Anticorupție, apoi dosarul a fost clasat. Alte informații despre Viorel Babii găsiți aici.

Jurnaliștii campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025” au documentat și trecutul lui Valeriu Ianioglo, vicepreședinte al partidului condus de Vasile Tarlev, care acum face parte din Blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Ianioglo este inginer, dar a absolvit, în perioada sovietică, și o școală specială a KGB, apoi a lucrat în structurile de securitate sovietice. Ulterior, a fost viceguvernator al autonomiei găgăuze. În 2022 a creat partidul „Bugeakul nostru”, spunând că vrea să apere interesele găgăuzilor, apoi, în 2024, i-a cedat președinția partidului lui Vasile Tarlev, schimbându-i și denumirea, în „Viitorul Moldovei”. Ianioglo a fost unul dintre inițiatorii referendumului din 2014 din Găgăuzia referitor la vectorul de politică externă a Republicii Moldova, care a fost declarat ilegal de către instanța de judecată. Alte detalii despre acest candidat citiți aici.

Victor Pruteanu, membru al partidului condus de Ion Ceban, Mișcarea Alternativa Națională, candidează pe lista Blocului Alternativa. De fapt, el vrea să revină în Parlament într-o altă calitate decât a plecat în 2022. Pruteanu a fost angajat în funcția de șef al serviciului multimedia al secretariatului Parlamentului, dar și-a pierdut locul de muncă după ce funcția ar fi fost lichidată în urma unor reorganizări. El a contestat în judecată eliberarea sa din funcție și a obținut câștig de cauză în prima instanță. Litigiul este în continuare în examinare. Acum este consilier în cadrul cabinetului primarului general al Chișinăului, Ion Ceban. Mai multe informații despre activitatea lui Pruteanu citiți aici.

Fostul comunist Victor Stepaniuc, politician care a făcut carieră alături de Partidul Comuniștilor în anii ’90-2000, candidează acum pe lista Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, care este sprijinită de oligarhul condamnat penal care se ascunde acum la Moscova Ilan Șor. Stepaniuc este cunoscut drept un promotor al ideii de identitate „moldovenească” diferită de cea română, iar de-a lungul timpului, în calitate de istoric, deputat și viceprim-ministru, a promovat renunțarea la istoria românilor ca obiect de studiu în școală și introducerea unor noi manuale, în care istoria Moldovei să fie tratată ca parte a lumii ruse. Mai multe informații despre candidat citiți aici.

Șefa de partid a lui Stepaniuc, Victoria Furtună, candidează și ea, prima pe lista Partidului „Moldova Mare”, promovând narațiuni anti-europene și anti-românești, deși deține și cetățenie română și primește indemnizații pentru copii din România. Furtună a fost inclusă pe mai multe liste internaționale de sancțiuni, inclusiv în cele ale Uniunii Europene, pentru legăturile sale cu Ilan Șor și pentru tentative de destabilizare a R. Moldova. Întregul profil de integritate al Victoriei Furtună poate fi citit aici.