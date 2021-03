Pavel Filip, despre decizia CC: „Deși părea că pierde teren, Maia Sandu a jucat abil și a mai câștigat o partidă în fața lui Igor Dodon”

„Deși părea că pierde teren, Maia Sandu a jucat abil și a mai câștigat o partidă în fața lui Igor Dodon”. Declarația aparține liderului Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, după ce Curtea Constituțională (CC) a declarat constituțional luni, 22 martie, decretul privind desemnarea lui Igor Grosu în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru.

Filip susține că este important ca premierul desemnat să-și facă publice intențiile sale.

Liderul PDM susține că, dacă Guvernul Grosu nu va trece, președinta Maia Sandu nu va putea dizolva Parlamentul fără consultări cu partidele.

„Unde, probabil, va afla, din nou, că există majoritate parlamentară și candidat. Soluție e doar una: încercarea de a găsi voturile necesare pentru învestirea Guvernului Grosu. Altfel, președintele va ajunge exact în punctul zero. Iar noi am pierdut câteva luni, după 2 ani de haos. Partidul Democrat din Moldova consideră în continuare că țara are nevoie de un Guvern funcțional, care să se apuce să rezolve problemele urgente. Prioritatea zero e gestionarea pandemiei și vaccinarea. Avem nevoie de vaccin, avem nevoie de paturi în spitale, avem nevoie de medici, avem nevoie de viziune, de acțiunii, decizii, soluții. Cât mai urgent. Sper că după aceste clarificări ale CC, partidele pun moratoriu pe certuri politice și se apucă de lucru. Iar de lucru este mult.”, a mai spus Filip.