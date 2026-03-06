Oxana Gumennaia a demisionat din funcția de adjunctă a Avocatului Poporului

Oxana Gumennaia a depus cerere de demisie din funcția de adjunctă a Avocatului Poporului, invocând motive personale. Parlamentul a votat vineri, 6 martie, un proiect de hotărâre prin care a constatat încetarea mandatului acesteia. Documentul a fost susținut de 53 de deputați.

Oxana Gumennaia este psiholog din 2011, iar între 2016 și 2021 a fost membră a Consiliului pentru prevenirea torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Aceasta a fost numită în funcția de adjunctă a Avocatului Poporului în iunie 2022.

Potrivit legislației, Avocatul Poporului este asistat în activitatea sa de doi adjuncți, care dețin funcții de demnitate publică. Aceștia sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Avocatului Poporului.