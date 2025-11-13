Parlamentul a luat act de demisia a opt deputați. PAS rămâne cu cinci mandate vacante, Partidul Nostru – cu două, iar Alternativa – cu unul

Parlamentul a luat act de demisia a opt deputați, în cadrul ședinței plenare de joi, 13 noiembrie. Este vorba de cinci deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel, de două deputate din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” – Nina Cereteu și Stela Onuțu, precum și de un deputat din Fracțiunea parlamentară „Alternativa” – Ion Ceban.

Conform unui comunicat de presă emis de Legislativ, cererile de demisie au fost depuse în contextul în care „parlamentarii au ales să își continue activitatea în funcțiile deținute anterior”. Deputații au solicitat demisia din data de 14 noiembrie 2025.

Proiectele de hotărâre privind demisia unor deputați mai prevăd că vor fi declarate vacante cinci mandate de deputat în Parlament care aparțin partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, două mandate de deputat ale partidului „Partidul Nostru” și un mandat de deputat din partea Blocului electoral „Alternativa”.

Conform prevederilor Legii despre statutul deputatului în Parlament, mandatele vacante vor fi atribuite supleanților imediat următori de pe lista concurenților electorali. Este vorba despre Ana Oglinda, Vladimir Rusu, Vasile Porțevschi, Oleg Canațui și Efimia Bandalac, aleși pe lista partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Constantin Cuiumju și Alexandr Severin, aleși pe lista partidului politic „Partidul Nostru” și de Angela Cutasevici, aleasă pe lista Blocului electoral „Alternativa”.