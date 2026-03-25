„Nu au atras atenție”. Nosatîi a explicat de ce militarii moldoveni poartă, din nou, drapelul R. Moldova în Zona de Securitate

Revenirea tricolorului pe uniforma pacificatorilor moldoveni din Zona de Securitate a fost posibilă după modificarea decretului prezidențial și actualizarea regulamentelor în vigoare încă din 1993. Informația a fost comunicată de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, miercuri, 22 martie, în cadrul unui dialog cu jurnaliștii TVR Moldova.

Până la declarațiile ministrului, autoritățile constituționale nu au oferit explicații clare privind modul în care a fost operată această schimbare.

„Militarii Armatei Naționale poartă uniforma militară în conformitate cu decretul președintelui. Odată cu trecerea la uniforma de vară, am dispus măsuri pentru asigurare cu toate emblemele, insignele așa cum prevede regulamentul. Activitatea în Zona de Securitate se bazează pe unele prevederi în baza protocoalelor semnate prin 1993 privind activitatea Forțelor Mixte de Menținere a Păcii. Unii contrasemnari nu au atras atenție la necesitățile de a avea emblemele și simbolurile naționale, iar odată cu modificarea decretului președintelui am introdus aceste prevederi”, a spus Anatolie Nosatîi.

Fiind întrebat de când militarii au pe uniforme tricolorul, acesta nu a oferit un răspuns exact: „Sunt în vigoare acum aceste prevederi și puteți să le vedeți la militarii”.

Militarii moldoveni din contingentul Forțelor Mixte de Menținere a Păcii poartă din nou drapelul R. Moldova la braț în posturile militare din Zona de Securitate începând cu 22 martie. Portalul Zona de Securitate a publicat mai multe fotografii din teren, în care apăreau militari moldoveni cu însemnele naționale pe uniformă.

Atunci, portalul Zona de Securitate a solicitat o reacție din partea comandantului contingentul militar al Forțelor de Menținere a Păcii din partea Republicii Moldova în cadrul Comisiei Unificate de Control, care a confirmat autenticitatea informației, însă nu a oferit detalii suplimentare despre decizia adoptată sau cadrul în care aceasta a fost luată, confirm sursei citate.

La începutul lunii martie, mai multe organizații ale veteranilor războiului din 1992 au adresat o solicitare oficială autorităților de la Chișinău, cerând restabilirea dreptului militarilor moldoveni din contingentul de pacificatori de a purta însemnele statului pe uniformă în perimetrul Zonei de Securitate.

Adresarea a fost transmisă către mai multe instituții ale statului. Semnatarii au invocat o decizie adoptată în 1993 în cadrul Comisiei Unificate de Control (CUC), care permite doar militarilor Federației Ruse să poarte însemne naționale pe uniformă. În același timp, militarii Republicii Moldova erau obligați să utilizeze exclusiv însemnele neutre „MS” (Forțele de Menținere a Păcii).

Potrivit veteranilor, această situație crea o „discrepanță gravă și umilitoare”, întrucât militarii moldoveni nu își puteau afișa simbolurile naționale nici măcar pe teritoriul propriei țări.