Maia Sandu, despre Bugetul +Plus: „Cel mai mare pachet financiar alocat vreodată de Guvern”

Președinta Maia Sandu a salutat alocarea a 8 miliarde de lei de către Guvern pentru investiții în sectorul energetic și stimularea dezvoltării economice. „Împreună, construim o Moldovă mai puternică și mai dezvoltată și este important să rămânem pe această cale”, a menționat Maia Sandu.

„Azi, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Bugetul +PLUS – cel mai mare pachet financiar alocat vreodată de Guvern pentru investiții și creștere economică, prin intermediul căruia se vor realiza proiecte importante în toată țara. Bugetul +PLUS are două dimensiuni importante: