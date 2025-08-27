Mai multe persoane, inclusiv unul dintre liderii partidului Renaștere, ar fi intenționat să blocheze coloana liderilor europeni care vizitează R. Moldova. Aceștia au fost conduși la Poliție

Mai multe persoane, inclusiv unul dintre liderii partidului Renaștere, Iuri Vitneanski, au fost conduse la Inspectoratul de Poliție în amiaza zilei de miercuri, 27 august. Conform oamenilor legii, aceștia ar fi plănuit să blocheze coloanele oficialilor europeni care urmează să viziteze R. Moldova de Ziua Independenței.

Mai multe canale de Telegram, ale posturilor TV interzise, au scris că unul dintre liderii partidului Renașterea și „activistul” așa-numitului bloc Victorie, Iuri Vitneanski, ar fi fost reținut în parc, în sectorul Botanica, „în timpul unei plimbări obișnuite”.

Întrebată de către ZdG despre reținerea lui Vitneanski, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a menționat că acesta ar fi intenționat, alături de alte persoane, să blocheze coloanele oficiale care urmează să vină de la Aeroport.

„La inspectoratul de poliție sunt conduse mai multe persoane, printre care și respectivul. Aceștia intenționau blocarea coloanelor oficiale în timpul deplasărilor. Oamenii legii au ridicat mai multe dispozitive care confirmă acest fapt”, a transmis Fetco.

De la ora 16:50, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, vor susține declarații de presă. Ulterior, după ora 20:00, aceștia se vor adresa cetățenilor din Piața Marii Adunări Naționale.

Conform Stop Fals, într-un raport al Serviciului de Informație și Securitate, numele lui Vitneanski apare în lista principalilor actori care promovează narațiuni pro-Kremlin la indicațiile oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru implicare în „furtul miliardului”.

Anterior, Poliția a îndemnat cetățenii să nu se lase influențați de „provocatori, exponenți ai grupurilor de influență din Federația Rusă”, care ar vrea să creeze dezordine în cadrul evenimentelor dedicate zilei Independenței R. Moldova.

Oamenii legii au publicat o înregistrare a unui mesaj vocal în care un bărbat explică „băieților” că trebuie să se întâlnească în centrul capitalei „pe la 16:40-16:30”, pentru „mini-protest”