Ședința Parlamentului s-a încheiat: deputații au votat în prima lectură proiectul pentru modificarea Codului fiscal

Deputații s-au întrunit joi, 5 februarie, în prima ședință plenară din acest an. Pe ordinea de zi au fost incluse 13 subiecte. Printre acestea se numără examinarea unei moțiuni simple asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

UPDATE 20:24 Ședința Parlamentului a luat sfârșit.

UPDATE 19:30 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al R. Moldova a fost votat în prima lectură de toți 85 de deputați prezenți la ședință.

UPDATE 19:02 34 de deputați au votat moțiunea simplă asupra politicilor promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Astfel, aceasta a picat. Moțiunea a durat cinci ore și a fost înaintată de 42 de deputați pe 18 decembrie 2025. Potrivit Regulamentului Parlamentului, moțiunea simplă poate fi inițiată de cel puțin 15 deputați și se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

UPDATE 17:27 Deputatul Serghei Ivanov a citit raportul Comisiei și susține că nu a fost aprobat.

UPDATE 16:50 „Astăzi vreau să privesc această dezbatere nu ca pe un exercițiu politic, dar ca o oportunitate de a aduce claritate fermierilor și cetățenilor într-un context în care în spațiul publică circulă prea multe interpretări greșite și informații care nu reflectă realitatea din teren”, a spus ministra Catlabuga.

UPDATE 14:44 A început sesiunea de întrebări și răspunsuri. Urmează luările de cuvânt, la care s-au înscris 14 deputați.

UPDATE 14:10 După pauză, deputații au început examinarea moțiunii simple asupra politicilor promovate de MAIA. La tribuna Parlamentului a fost invitată pentru raport ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga.

UPDATE 13:00 Parlamentarii s-au retras în pauză. Ședința va fi reluată la ora 14:00.

UPDATE 12:50 Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Plenul Parlamentului a ratificat înțelegerea dintre guvernele R. Moldova și Japoniei pentru acest grant.

UPDATE 12:40 Republica Moldova va adera la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută drept Convenția brevetului european (CBE). Parlamentul a votat, în ambele lecturi, proiectul de lege care prevede acest lucru.

În prezent, Republica Moldova este parte la CBE în baza unui mecanism de cooperare aflat în vigoare din anul 2015. Odată cu aderarea propriu-zisă la Convenție, țara noastră va deveni membru cu drepturi depline al sistemului european centralizat de acordare a brevetelor.

Astfel, Republica Moldova va fi reprezentată în Consiliul de Administrație al Organizației Europene de Brevete, alături de celelalte 39 de state părți la Convenție, și va putea participa direct la procesul decizional privind funcționarea sistemului european de brevetare.

Autoritățile susțin că aderarea la CBE se înscrie în parcursul de integrare europeană și urmărește armonizarea regimului național de proprietate intelectuală cu standardele Uniunii Europene. „Scopul principal este integrarea în sistemul european de brevete și facilitarea accesului inventatorilor, cercetătorilor și întreprinderilor din Republica Moldova la un mecanism unificat de protecție a brevetelor pe piața europeană”, potrivit Parlamentului.

UPDATE 11:49 Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege care prevede modificarea mai multor acte normative ce vizează costurile expertizei judiciare. Documentul propune completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, în vederea clarificării mecanismului de acoperire a cheltuielilor aferente expertizelor judiciare și extrajudiciare.

Potrivit autorilor, modificările urmăresc eliminarea unor lacune legislative și simplificarea procedurilor birocratice care, în prezent, duc la întârzieri în efectuarea expertizelor. Proiectul prevede includerea expresă a cheltuielilor pentru expertiza judiciară și pentru alte servicii aferente acesteia în categoria cheltuielilor judiciare.

În cauzele penale și contravenționale, costurile pentru efectuarea expertizei judiciare vor fi acoperite din bugetul instituțiilor publice de expertiză judiciară, în limitele alocațiilor aprobate, cu excepțiile prevăzute de lege. În cauzele civile, plata expertizelor judiciare va fi efectuată anticipat de partea care solicită expertiza.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și aprobată anterior de Guvern.

UPDATE 11:42 Parlamentul examinează, în prima lectură, modificări legislative privind costurile expertizei judiciare.

UPDATE 11:33 La propunerea Comisiei pentru economie, buget și finanțe, 74 de deputați au votat în prima lectură pentru proiectul de lege privind topografiile produselor semiconductoare. Documentul vizează crearea unui cadru juridic modern și adaptat evoluțiilor actuale în domeniu, spun autorii de la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

„Inițiativa legislativă are drept scop actualizarea cadrului normativ cu noile necesități și cu standardele internaționale. De asemenea, se urmărește transpunerea prevederilor actelor UE relevante în domeniu, precum și perfecționarea procedurilor de examinare a cererilor de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare și de acordare a titlurilor de protecție”, au notat autorii.

Topografia unui produs semiconductor înseamnă modul în care sunt aranjate și conectate componentele unui circuit integrat în interiorul unui cip electronic. Ea descrie „harta” straturilor din care este construit cipul și felul în care acestea sunt organizate pentru ca produsul să funcționeze corect. Topografia este protejată prin lege, deoarece reprezintă rezultatul muncii și creativității autorului. În prezent, acest domeniu este reglementat de o lege adoptată în anul 1999, care nu mai corespunde necesităților actuale, conform autorilor inițiativei.

Astfel, documentul elaborat de AGEPI clarifică conceptul de originalitate a topografiei și reglementează procedura de depunere și de examinare a cererii de înregistrare a acesteia. Autorii mai propun un mecanism de apărare a drepturilor titularilor în caz de încălcare a drepturilor de autor și reglementează transferul drepturilor și al licențelor. Mai urmează să fie creat Registrul național al topografiilor produselor semiconductoare în format electronic.

Elaborarea documentului se regăsește în Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025 – 2029.

UPDATE 11:10 Deputații examinează „Proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (activități comerciale cu dispozitive ilicite)”. Inițiativa a fost susținută de 67 de deputați, iar alți 30 s-au abținut de la vot.

UPDATE 11:00 Ordinea de zi a fost aprobată după 45 de minute de dezbateri și propuneri de modificare, majoritatea respinse.

UPDATE 10:42 Propunerea înaintată de Veronica Roșca privind completarea ordinii de zi cu subiectul demisiei unui deputat (Anastasia Nichita) și încetarea calității de membru al unui membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor a fost susținută de majoritatea parlamentară.

UPDATE 10:38 Vasile Costiuc le-a propus colegilor examinarea unui proiect de lege privind cetățenia. Inițiativa a fost susținută de 41 aleși ai poporului.

UPDATE 10:34 În contextul blackout-ului de pe 31 ianuarie, deputata Olga Ursu (MAN) a cerut audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu. Inițiativa a fost susținută doar de 41 de deputați.

UPDATE 10:30 De asemenea, socialiștii au solicitat audierea ministrului Dorin Junghietu în legătură cu proiectul LEA Chișinău-Vulcănești, motorina neconformă și blackout-ul de pe 31 ianuarie. Radu Marian, deputat PAS, i-a acuzat de cinism pe colegii săi din PSRM, susținând că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a generat criza energetică și întreruperile de electricitate și că situația a fost remediată în aceeași zi. „Bombardamentele au loc în capul vostru”, i-a replicat deputatul socialist Petru Burduja. Inițiativa a întrunit 29 de voturi.

UPDATE 10:19 Deputatul Vlad Batrîncea a solicitat audierea ministrului finanțelor, Adrian Gavriliță, pe subiectul evaluării bunurilor. Inițiativa a fost susținută de 39 de deputați, insuficient pentru a fi aprobată. Totodată, nici alte inițiative înaintate de deputații din opoziție nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi examinate.

UPDATE 10:15 Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a deschis ședința cu un mesaj adresat șoferilor și echipajelor aflate în teren, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Acesta a reiterat apelul autorităților privind evitarea deplasărilor neesențiale și a mulțumit drumarilor, polițiștilor și angajaților IGSU pentru intervențiile în desfășurare.

Deși ședința era programată să înceapă la ora 10:00, aceasta a început cu o întârziere de 15 minute. Primarul Ion Ceban a publicat un video în care a arătat cum colegii săi au tipărit și au adus în Parlament mai multe facturi.