Japonia oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru „Teleradio-Moldova”

Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Plenul Parlamentului a ratificat înțelegerea dintre guvernele R. Moldova și Japoniei pentru acest grant joi, 5 februarie.

La întrebările deputaților privind ratificarea acordului a răspuns secretara de stat a Ministerului Culturii, Marcela Nistor. Grijile exprimate de parlamentari au vizat modul de cheltuire a banilor, în contextul unui raport al Curții de Conturi care a constatat o serie de nereguli, precum și acuzațiile aduse directorului „Teleradio-Moldova”, Vlad Țurcanu, că ar utiliza în interese personale, în duty free, cardul companiei.

Deputatul PAS Adrian Băluțel a declarat că, înainte de acordarea grantului, Guvernul Japoniei a efectuat o evaluare amplă a beneficiarului și s-a asigurat că fondurile vor fi utilizate corespunzător.

„Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente moderne de producție și difuzare audiovizuală. Modernizarea va crește calitatea serviciilor media publice, va consolida capacitățile tehnice și profesionale ale angajaților și va alinia procesele de producție la standardele internaționale”, a explicat Marcela Nistor.

Tratatul dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea tehnică pentru finanțarea proiectului „Îmbunătățirea echipamentelor de producție a programelor de televiziune la Instituția Publică Compania Teleradio-Moldova” a fost semnat la data de 4 decembrie 2025.