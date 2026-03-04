LIVE Ședința Guvernului: modificarea legii cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, pe agendă

Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință miercuri, 4 martie, pentru a aproba 16 hotărâri și avize. Executivul are pe agendă proiectul de lege pentru modificarea legii cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.

UPDATE 11:35 Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea legii privind activitatea Portului, „pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională”, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

UPDATE 10:39 Tatiana Rotari a fost eliberată din funcția de șefă a oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de stat. Aceasta a fost a preluat mandatul de deputată PAS după plecarea Anastasiei Nichita.

UPDATE 10:35 Iuliana Albu a fost reconfirmată în funcția de directoare a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

UPDATE 10:30 Cabinetul de miniștri a aprobat instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit”, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC).

UPDATE 10:10 Guvernul urmează să declare stare de alertă în sectorul energetic. Anunțul a fost făcut de Alexandru Munteanu, la începutul ședinței.