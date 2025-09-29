Lanțul de farmacii prezentat drept unul dintre sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care a monitorizat pentru prima dată alegerile: „Nu a cunoscut despre participarea ulterioară a Uniunii la procesul electoral”

Una dintre cele 15 companii care au sponsorizat Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM), o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, spune că a susținut financiar organizația pentru un singur eveniment desfășurat în luna mai, cu circa 500 de euro, și că „nu a am cunoscut și nu a dat un accept în nicio formă pentru finanțarea acestei asociații obștești și activității misiunii de observare”.

După ce ZdG a publicat în articolul „Sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care monitorizează alegerile parlamentare: afaceriștii care gestionează «parcarea specială», un milionar afiliat unui candidat, o companie de construcții, una de mezeluri și un lanț de farmacii”, rețeaua farmaceutică Elody a răspuns la întrebările acordate anterior.

„Cu toată certitudinea declarăm că nu am cunoscut și nu am dat un accept în nicio formă pentru finanțarea acestei asociații obștești și activității misiunii de observare. ÎM Elodi-Farm SRL și persoanele afiliate nu au finanțat astfel de activități și misiuni”, susține compania.

Astfel, IM ELODI-FARM SRL a comunicat că a sponsorizat doar evenimentul social și sportiv „Legal Half-Marathon”, organizat de către Uniunea Juriștilor din Moldova în luna mai 2025.

„Sponsorizarea la cazul vizat a avut loc, dând curs solicitării parvenite de la Uniunea Juriștilor din Moldova (cerere anexată), în care erau dezvăluite scopul, obiectivele evenimentului planificat. Din solicitare nu rezulta nici o tentă politică ori electorală legată de evenimentul organizat. În plus, Uniunea Juriștilor din Moldova nu era asociată în nicio măsură cu segmentul politic, fiind și prezentând-se o asociație obștească apolitică. Drept urmare, în data de 29 aprilie 2025 ÎM Elodi-Farm SRL a transferat Uniunii Juriștilor din Moldova echivalentul sumei de 500 de euro pentru organizarea evenimentului „Legal Half Marathon”, devenind astfel unul din sponsorii acestuia. Despre intenția și participarea ulterioară a Uniunii Juriștilor din Moldova la procesul electoral „Alegeri parlamentare din RM – 2025″ în calitate de subiect cu rol de monitorizare a alegerilor, IM ELODI- FARM SRL nu a cunoscut şi nu avea cum să-i fie cunoscut la momentul sponsorizării evenimentului desfășurat în data de 11 mai 2025. Această misiune declarată și asumată de către Uniunea Juriștilor din Moldova a devenit cunoscută recent, în preajma alegerilor, în campanie electorală, fapte care au avut loc după desfășurarea evenimentului susținut prin sponsorizare de către ÎM Elodi-Farm SRL. Mai precis, am aflat din comunicatul Dvs. Reiterăm că anterior și după desfășurarea acestui eveniment, ÎM Elodi-Farm SRL nu a interacționat sub nici o formă cu Uniunea Juriștilor din Moldova”, se arată în răspunsul semnat de către administratoarea companiei, Irina Cebotari.

Compania a mai menționat că, „la nivel de asociați și companii afiliate deținute de către aceiași coasociați, în limitele prevăzute de legislația în vigoare (inclusiv legea cu privire la partide politice) și respectând regimul de donații și a limitelor de donații, a contribuit financiar la sponsorizarea partidului politic PAS care a promovat Referendumul republican din anul 2024 și cursul de dezvoltarea al R. Moldova pe calea integrării în UE”.

„După ultimele modificări ale legislației, care au limitat dreptul companiei de a contribui financiar la sponsorizarea partidelor politice, efectuarea contribuțiilor a fost continuată doar de către companiile eligibile (cu capital interior din R. Moldova) și de către fondatori în calitate de persoane fizice, astfel, respectându-se prevederile legislației. Aceste susțineri, manifestate în limitele cadrului legal existent, au fost făcute în mod asumat”, notează rețeaua de farmacii.

Contactat de către ZdG, președintele Uniunii Juriștilor din Moldova, Maxim Lebedinschi a spus că „am dus în eroare publicul”.

Deși, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora prevede că organizațiile neguvernamentale vor prezenta Comisiei Electorale Centrale (CEC) informația privind „denumirea organizației/numele persoanei/persoanelor care va/vor finanța activitatea misiunii de observare”, Lebedinschi afirmă că CEC ar fi obligat asociația să „arate toți donatorii sau sursele de finanțare a Uniunii în general”.

„Noi am fost nevoiți să arătăm și sponsorii care au fost până la aceste evenimente, și cei curenți și cei viitori, așa a scris CEC în Regulamentul său. Respectiv, în listă, au fost prezentați și sponsorii de la evenimente anterioare. La CEC nu au fost prezentate contractele cu Elodi-Farm și cu Rogob fiindcă activitatea acestora a fost deja epuizată. Nu pot să stau să descifrez pentru fiecare persoană în parte care pune întrebări relațiile specifice cu fiecare dintre agenții economici (…). Elody a fost menționată doar în lista generală a sponsorilor Uniunii. (…) Nu am niciun agent economic să fi dat bani exclusiv pentru misiunea de observare”, a declarat Maxim Lebedinschi.

ZdG a scris anterior că 15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral. Organizația este condusă de fostul avocat al candidatului Igor Dodon, tot el fratele unui candidat electoral, și a reușit să înregistreze al doilea cel mai mare număr de observatori electorali, număr aproape la fel de mare ca cel înregistrat de Promo-Lex, organizație cu o lungă istorie de monitorizare a alegerilor.

Printre sponsorii declarați de către Uniune se mai regăsesc agenții economici care dețin dreptul să evacueze și să găzduiască automobilele parcate neregulamentar pe străzile din Chișinău, o firma afiliată milionarului Vasili Chirtoca, care este susținător declarat al unui concurent electoral înregistrat în alegeri, firma „Inamstro”, care dezvoltă mai multe proiecte imobiliare în capitală, compania producătoare de mezeluri „Rogob” și lanțul de farmacii „Elody”.

Alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, au fost cel mai monitorizat scrutin electoral din istoria R. Moldova. Pentru alegerea Legislativului, opt organizații necomerciale au depus cereri la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea a peste două mii de observatori naționali: Promo-LEX, Uniunea Juriștilor din Moldova, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), Alianța INFONET, Centrul de instruire continuă în domeniul electoral (CICDE), Fundația Est-Europeană din Moldova și Asociația obștească Mișcarea „Forța Veteranilor de Război pentru Neam și Țară”. Dintre acestea, doar Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) este pentru prima dată în acest rol.

Ea a fost și prima organizație care a depus actele, încă din luna iunie, și a cerut în total acreditarea a aproape 1200 de persoane, cu doar câteva persoane mai puțin decât Asociația obștească „Promo-LEX”, instituție care monitorizează constant scrutinele din R. Moldova.

Ce reprezintă UJM și de ce a decis să monitorizeze alegerile?

Asociația obștească UJM a fost fondată în 2001 și își are adresa juridică în centrul capitalei. Organizația necomercială a fost condusă până la sfârșitul anului 2024 de către avocatul Gheorghe Avornic, care l-a apărat anterior pe Vladimir Plahotniuc.

Din 2025, funcția de administrator al asociației a fost preluată de către fostul socialist Maxim Lebedinschi, care l-a reprezentat anterior în fața legii pe Igor Dodon. În noiembrie 2023, când a fost ales în funcția de director executiv al asociaţiei obştești, Lebedinschi a anunțat public că „după 12 ani de politică, a decis să se retragă de pe acest tărâm și să se concentreze pe activitatea profesională”. Maxim Lebedinschi a fost membru al CEC între anii 2019 și 2021, fiind promovat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Președintele UJM este fratele lui Adrian Lebedinschi, ex-deputat socialist şi unul din donatorii formaţiunii în campaniile electorale. Adrian Lebedinschi candidează la funcția de deputat pe lista Blocului „Patriotic”, fiind pe locul 28. Anterior, noul președinte al ONG-ului a declarat pentru ZdG că activitatea sa în domeniul politic, dar și faptul că a fost avocatul lui Dodon, nu va vicia procesul de monitorizare.

Pentru că Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora prevede că „pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor stabilite, observatorii sunt asiguraţi material şi financiar de către părţile ce i-au înaintat pentru acreditare sau din cont propriu”, în iulie 2025, CEC a modificat cadrul legal pentru a cere organizațiilor să prezinte date despre sursa finanțării. Astfel, a fost adăugată obligativitatea de a prezenta „denumirea organizației/numele persoanei/persoanelor care va/vor finanța activitatea misiunii de observare”, dar și informații privind dispunerea de capacități tehnice, umane, calificare și experiență în domeniul observării alegerilor.

Modificările au trezit nemulțumirea organizației, care a emis o „poziție” în care a susținut că „includerea acestor cerințe pentru acreditarea observatorilor riscă să asocieze în mod nejustificat asociațiile obștești care vor monitoriza alegerile cu concurenții electorali, supunându-le unui regim similar de raportare și verificare”.

ZdG a constatat că timp de patru ani, în perioada 2020–2023, UJM nu a înregistrat venituri sau cheltuieli, potrivit rapoartelor financiare depuse de organizație.

„Aceasta fiind datorată faptului сă tеmроrаr entitatea nu аrе activitate. Genul principal de activitate reprezintă рrеstаrеа serviciilor juridice”, se arată în nota explicativă a raportului semnat de către Avornic în ianuarie 2024.

Abia în 2024, Uniunea Juriștilor a declarat venituri și cheltuieli. Mai exact, este vorba despre 196 748 de lei – bani din activitatea economică, potrivit situației financiare. Totuși, ONG-ul a finalizat anul fiscal 2024 cu puțin peste 10 mii de lei, în numerar, după ce a avut cheltuieli de 186 654 de lei. „Cheltuielile sunt legate de organizarea Maratonului din 24 mai 2024”, se menționează în nota explicativă semnată de către Lebedinschi în aprilie 2025.

În informațiile depuse la CEC, UJM a indicat că misiunea de observare este finanțată de către 15 agenți economici. Regulamentul nu cere organizațiilor să indice și suma de bani alocată pentru cheltuielile misiunii, care includ și remunerarea celor aproape 1200 de observatori.

Contactat de ZdG, Lebedinschi a declarat că organizația pe care o conduce a prezentat către CEC „contractele cu donatorii”, care „nu sunt destinate pentru o anumită activitate”.

„La finalul anului precedent am preluat eu conducerea Uniunii. Am contactat mai mulți agenți economici autohtoni. Noi nu avem finanțări externe sau obscure, toate sunt cu susținerea agenților economici autohtoni (…). Nu avem contracte pentru sponsorizarea unei anumite activități, sunt contracte de sponsorizare generale a activității UJM. Consiliul Uniunii decide ce activități să desfășoare”, a menționat Lebedinschi.

Întrebat despre bugetul preconizat pentru cheltuielile suportate pentru monitorizarea alegerilor, președintele UJM a afirmat că „nu ne poate spune”.

„Nu vă pot spune din două considerente. Nu sunt făcute totalurile, pentru noi este o primă experiență și trebuie să vedem cu ce ieșim în final, pentru că noi avem persoane care sunt gata să se implice în bază de activitate de voluntariat și avem persoane care se implică în bază de contract pentru prestarea serviciilor. În al doilea rând, ține de organizarea internă și nu pot fără acordul Consiliului să fac anumite date publice”, a spus președintele UJM. Nici despre numărul „voluntarilor” Lebedinschi nu a oferit detalii.