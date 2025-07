O asociaţie obştească condusă de un fost socialist, printre observatorii alegerilor din toamnă: „Activitatea profesională a mea și a mai multor membri ai echipei ne permite să ducem o misiune obiectivă”

Uniunea Juriștilor din Moldova, condusă de fostul socialist Maxim Lebedinschi, va monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Deși el are mai multe legături cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), dar și cu Igor Dodon, acesta susține că trecutul său politic, dar și cel de avocat, nu va influența rezultatele monitorizării.

Maxim Lebedinschi, președintele Uniunii Juriștilor din Moldova începând cu noiembrie 2023, a comunicat pentru ZdG că toți observatorii Uniunii Juriștilor din Moldova vor semna o declarație cu privire la „nepărtinirea, neefectuarea activităților politice sau favorizarea unui sau altui actor politic”.

Astfel, acesta consideră că activitatea sa anterioară din domeniul politic, dar și faptul că a fost avocatul lui Igor Dodon, nu va vicia procesul de monitorizare.

„Începând cu 1 decembrie 2023, am declarat că am părăsit activitatea politică și nu m-am implicat în alte activități politice la nicio formațiune politică, și, respectiv, sunt consecvent în acțiunile mele. Momentul când am obținut statutul de președinte al Uniunii Juriștilor cu atât mai mult m-a obligat, și în raport cu colegii, să nu mă implic în activități politice, iar activitatea profesională a mea și a mai multor membri ai echipei ne permite să ducem o misiune obiectivă, corectă și transparentă. Cred că pe parcurs vă veți convinge și dumneavoastră, și societatea că este posibil de a face o misiune profesionistă”, a afirmat Lebedinschi.