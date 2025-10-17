Italia deschide un birou al Agenției pentru Cooperare și Dezvoltare la Chișinău

Un birou al Agenției italiene pentru Cooperare și Dezvoltare va fi deschis la Chișinău. Anunțul a fost făcut vineri, 17 octombrie, în cadrul întrevederii ministrului Afacerilor Externe Mihai Popșoi cu noul ambasador al Italiei la Chișinău, Giuseppe Maria Perricone, acreditat recent în R. Moldova.

Conform unui comunicat de presă emis de MAE, ministrul Mihai Popșoi a menționat că R. Moldova și Italia au „un parteneriat remarcabil la toate nivelurile”. În acest context, a fost salutată decizia de a deschide un birou al Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare la Chișinău, „care va contribui cu programe sustenabile de cooperare pentru dezvoltarea țării noastre”.

De asemenea, oficialii au subliniat importanța semnării și intrării în vigoare, la 21 septembrie 2025, a Acordului privind securitatea socială, precum și a aplicării începând cu 8 noiembrie 2025 a Acordului revizuit privind recunoașterea permiselor de conducere.

Totodată, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Mihai Popșoi a mulțumit „pentru sprijinul” autorităților italiene în organizarea scrutinului. În Italia, țară ce găzduiește cea mai numeroasă comunitate de cetățeni ai R. Moldova din diaspora, au fost deschise 75 de secții de vot, unde și-au exercitat dreptul la vot peste 81 mii de cetățeni.