Igor Dodon, despre numirea emisarilor speciali: „Suntem gata să inițiem procesul de demitere a Maiei Sandu”. Reacția Președinției

Fracțiunea Socialiștilor din Parlament este „gata să inițieze procesul de demitere a Maiei Sandu”, a afirmat președinte formațiunii, Igor Dodon. Declarația vine în contextul decretelor semnate de șefa statului pentru numirea a doi emisari speciali, Dorin Recean și Nicu Popescu, care ar fi „un pas vădit anticonstituțional”.

Înainte de ședința Parlamentului de vineri, 12 decembrie, Igor Dodon a declarat presei că „semnarea unor astfel de decrete este un pas anticonstituțional, pentru că nu există așa funcții pe care le poate numi președintele prin decret”.

„Pentru asemenea acțiuni poate fi inițiată procedura de impeachment. Sunt necesare 34 de voturi în parlament. Noi avem 17, iar dacă celelalte fracțiuni vor demonstra voință politică, suntem gata să inițiem procesul de demitere a Maiei Sandu”, a scris Dodon pe rețelele de socializare, unde nu a menționat precizarea făcută presei – „evident că trebuie 67 de mandate pentru demitere”.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu, Igor Zaharov, a declarat că Președinția R. Moldova își desfășoară activitatea „în strictă conformitate cu Regulamentul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, document public care poate fi consultat pe site-ul instituției”.

„Afirmațiile lansate de Igor Dodon sunt nefondate și iresponsabile. Funcția de emisar special este prevăzută expres în regulament și reprezintă o practică uzuală în numeroase state, inclusiv în Franța și Statele Unite ale Americii. Reamintim că această funcție este una neremunerată. În spațiul public, este important ca declarațiile politice să fie făcute cu responsabilitate”, a transmis Zaharov.

Fostul prim-ministru Dorin Recean, care acum două luni a declarat că „nu va continua să fie în viața publică și viața politică”, a fost numit în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Președinta Maia Sandu a semnat miercuri, 10 decembrie, decretul de numire.

Conform unui comunicat de presă emis de Președinție, emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a „contribui la promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate spre consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale”.

Mandatul prevede, totodată, promovarea imaginii R. Moldova în cadrul platformelor și organizațiilor internaționale dedicate rezilienței și securității, precum și schimbul de bune practici cu țările partenere. De asemenea, emisarul special ar urma să contribuie la mobilizarea sprijinului necesar pentru consolidarea rezilienței instituționale, economice și sociale a țării.

„Funcția de emisar special are rolul de a consolida activitatea instituției prezidențiale prin implicarea unor specialiști cu pregătire aprofundată în domenii de importanță strategică pentru țară, în vederea realizării priorităților stabilite de președinte”, a notat instituția.

Nicu Popescu a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 31 octombrie, decretul privind numirea acestuia. Astfel, Popescu a renunțat la mandatul de deputat pe care-l deținea.