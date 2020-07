Furculiță, despre casa pe care nu o declară: „La această vârstă mi-am permis, împreună cu membrii familiei, să adunăm bani”

După ce ZdG a scris că deputul Corneliu Furculiță locuiește într-o casă cu trei niveluri pe care nu o declară, însă care anterior figura în declarațiile sale de avere drept „construcție nefinisată”, parlamentarul a venit cu o reacție publică pe pagina sa de Facebook în care subliniază, din nou, că această casă nu este încă finisată și că, „la această vârstă”, și-a permis, împreună cu membrii familiei, să adune bani pentru a ridica o casă.

„Așa cum am spus și jurnaliștilor de la ZdG, casa despre care au scris nu este finalizată și nu poate fi încă înregistrată la cadastru. Imobilele care lipsesc din registrul cadastrului n-au cum să figureze în declarația de avere. Am muncit mulți ani în domeniul privat, am gestionat mai multe companii. Ca și mulți oameni, la această vârstă mi-am permis, împreună cu membrii familiei, să adunăm bani ca să ridicăm o casă, aflată încă în proces de construcție, lucru pe care-l doresc tuturor cetățenilor. La privat, am creat sute de locuri de muncă, am achitat multe milioane de lei impozite și taxe la bugetul de stat. Instituțiile media despre care s-a scris sunt făcute de o mână de oameni profesioniști, cetățenii noștri, care nu au nevoie de condiții glamur pentru a oferi consumatorilor de informație produse de calitate. Recomand jurnaliștilor de investigație să afle averile celor care au fost implicați în furtul miliardului, concesionarea ilegală a Aeroportului Internațional Chișinău, cei care au preluat ilegal afaceri. Sunt sigur că vor avea ce arată cetățenilor, informații care vor șoca”, a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.