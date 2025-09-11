Falsul despre cei „peste 800 de militari NATO” care ar urma să vină după alegeri în R. Moldova, reapărut pe rețelele de socializare

Ministerul Apărării a anunțat că, în ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în R. Moldova”. „Aceste afirmații nu au nicio bază reală. Sunt minciuni”, se arată într-o dezmințire publicată de Minister.

Autoritățile subliniază că nu este pentru prima dată când astfel de „scenarii inventate” sunt răspândite pe Telegram sau TikTok, alături de alte narațiuni false despre așa-zisa „militarizare” a țării.

„Toate sunt parte a războiului hibrid pe care-l duce Rusia împotriva R. Moldova. Scopul acestor acțiuni este să semene frica și agresiunea. Multiplicatorii acestor informații urmăresc să genereze panică și să submineze încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Obiectivul lor este să lovească în parcursul european al țării noastre, care aduce pace și stabilitate”, explică Ministerul Apărării.

În luna august, portalul Mediacritica a scris că, atât pe rețelele sociale, cât și pe surse media online este promovat un fals atribuit unor surse anonime, potrivit căruia în R. Moldova ar urma să sosească, la sfârșitul lunii septembrie, un contingent de până la 800 de militari NATO, inclusiv forțe speciale, „pentru a sprijini guvernarea PAS în cazul unor rezultate electorale nefavorabile”. Informația a fost preluată de portaluri obscure și prezentată drept certitudine, fără probe și fără verificări, notează sursa citată.