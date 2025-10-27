Detalii de la poliție despre perchezițiile în dosarul instruirilor în Serbia: președintele raionului Rîșcani și socialistul Maxim Moroșan – printre cei vizați

Șase persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani, au fost vizate de percheziții luni, 27 octombrie, în dosarul penal deschis pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova, în cadrul unor instruiri în Serbia. Două persoane au fost reținute.

Socialistul Maxim Moroșan, consilier municipal la Bălți, a recunoscut că i-a fost ridicată mașina, iar NM, citând surse, scrie că printre cei reținuți ar fi președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco.

Poliția a emis un comunicat de presă în care a anunțat că ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții în 7 locații din nordul țării.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM și o tabletă, un pistol „TT” și o armă de vânătoare, 3 310 dinari, înscrisuri de ciornă, o cartelă SIM poloneză și note cu adrese de email, „relevante cauzei penale”.

Sursă foto: politia.md

„Începând cu luna iulie 2025, un grup organizat de persoane ar fi acționat, cu intenție directă și în schimbul unor beneficii financiare, pentru desfășurarea unor activități ilegale de amploare. Membrii grupului ar fi planificat acțiuni distructive îndreptate împotriva edificiilor de stat, monumentelor istorice, precum și a altor obiective strategice. Scopul acestor acțiuni era provocarea unui climat de tensiune socială, urmat de declanșarea unor proteste violente, menite să destabilizeze ordinea publică și siguranța cetățenilor R. Moldova. Investigațiile au arătat că suspecții au fost recrutați și organizați în grupuri, fiind îndrumați prin aplicațiile WhatsApp și Telegram, unde erau create grupuri de coordonare. Coordonatorii transmiteau instrucțiuni directe privind acțiunile planificate, iar ulterior participanții erau remunerați prin portofele electronice sau plăți în numerar”, conform anchetei.

Sursele NM susțin că, în urma descinderilor, au fost reținute două persoane, printre care președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco. Cea de-a doua persoană reținută – identitatea căreia nu ne-a fost confirmată – ar fi participat nemijlocit la instruirile din Serbia privind organizarea destabilizărilor.

Maxim Moroșan a publicat pe Facebook un mesaj în care a confirmat că unul dintre automobilele sale a fost ridicat în urma perchezițiilor. „Nu este singura mea mașină. O să mai cumpăr. Cel mai important: nu ați reușit să-mi luați onoarea și conștiința — cuvinte care vă sunt străine și calități pe care nu le veți avea niciodată”, a menționat socialistul după ce sursele portalului nordinfo.md, au relatat că oamenii legii ar fi ridicat mașina socialistului și consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan. Autovehiculul este de marca Lexus și figurează în declarația de avere și interese personale a consilierului.

PSRM a emis un comunicat în care denunță „un nou val de represiuni politice” asupra reprezentanților săi, fără a oferi însă mai multe detalii. „Este o nouă tentativă de instaurare a dictaturii unui singur partid și de suprimare a libertății de opinie. Partidul Socialiștilor nu are nicio legătură cu acțiuni ilegale de orice fel. Toate acuzațiile lansate la adresa PSRM sunt fabricate și fac parte dintr-o comandă politică”, a transmis formațiunea.

Pe 22 septembrie a fost organizat un briefing de presă susținut de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtunǎ.

Șefii organelor de drept au oferit mai multe detalii despre o amplă operațiune care a implicat 70 de procurori PCCOCS, 254 de ofițeri de urmărire penală din subdiviziuni specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 450 de ofițeri de investigații. În rezultat 74 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Persoanele vizate riscă închisoare de la 4 la 8 ani.

Au fost identificate 111 persoane care au participat la instruiri în Serbia și R. Moldova pentru organizarea dezordinelor în masă. Persoanele au fost racolate, inclusiv, prin intermediul grupării Șor, în mai multe grupuri de Telegram, a specificat directorul SIS, Alexandru Musteața, care a specificat că în spatele instruirilor stă o persoană care se prezenta din numele unui serviciu special din Federația Rusă, având apelativul «Bes» și un alt exponent al serviciilor speciale ruse, care era implicat în coordonarea a mai multor grupuri din R. Moldova a fost stabilit ca fiind cetățean al Federației Ruse, Andrei Pavlov Vladimirovici, ofițer al direcției generale de informații militare a Ministerului Apărării a Federației Ruse, entitate cunoscută sub acronimul GRU.