Deputații revin în ședință plenară din 5 februarie: moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, pe agendă

Parlamentul se va convoca în ședințe plenare ale sesiunii de primăvară începând cu data de 3 februarie. În ședința plenară din 5 februarie va fi examinată moțiunea simplă asupra politicilor ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, înaintată de un grup de deputați din opoziție.

Biroul permanent al Parlamentului a aprobat hotărârea care prevede convocarea ședințelor plenare și ordinea de zi a acestora pentru perioada 3–5 februarie.

Ședința de inaugurare a sesiunii de primăvară va avea loc marți, 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din Statele Baltice.

În ședința plenară de joi, 5 februarie, deputații vor examina în prima lectură o serie de inițiative legislative.

„Vor fi dezbătute două proiecte de lege cu sigla UE, care se referă la utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale sau în interes public, precum și la prevenirea și combaterea exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor. Deputații vor examina un proiect de lege care se referă la costurile expertizei judiciare, precum și la activitățile comerciale cu dispozitive ilicite și topografiile produselor semiconductoare. Va fi discutat proiectul de scutire de plata drepturilor de import a unui autobuz donat de Republica Cehă orașului Călărași, precum și proiectele de modificare a Codului fiscal și a Codului serviciilor media audiovizuale”, conform unui comunicat de presă.

Parlamentul urmează să ratifice tratatul încheiat de Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei, care prevede sprijin financiar pentru modernizarea echipamentelor tehnice de producție la Compania „Teleradio-Moldova”. Deputații vor mai examina ratificarea Acordului în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării referitor la conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele din afara jurisdicției naționale, adoptat la New York la 19 iunie 2023, precum și aderarea țării noastre la Convenția privind eliberarea brevetelor europene.

Sesiunea de primăvară 2026 începe la data de 2 februarie, potrivit unei dispoziții semnate de președintele Parlamentului, Igor Grosu. În conformitate cu Regulamentul Parlamentului, sesiunea de primăvară începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iulie.