Mesajul „WeRemember”, proiectat pe clădirea Parlamentului. Igor Grosu și Alexandru Munteanu comemorează victimele Holocaustului

Parlamentul R. Moldova s-a aliniat și în acest an campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului. În seara zilei de marți, 27 ianuarie, pe fațada clădirii Legislativului a fost proiectat mesajul „WeRemember”, în semn de omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume și de solidaritate cu comunitatea internațională, potrivit unui comunicat de presă emis de Parlament.

Președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu au mers la Mitingul național de comemorare a victimelor Holocaustului.

Conform Legislativului, acțiunea reprezintă „un îndemn la solidaritate și un apel la promovarea culturii toleranței, în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei, precum și altor forme de ură și discriminare”.

Tot pe 27 ianuarie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat la Mitingul național de comemorare a victimelor Holocaustului. La eveniment au fost prezenți deputați, membri ai Guvernului, ambasadori, reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile, precum și membri ai comunității evreiești, care au păstrat un minut de reculegere și au depus flori în memoria victimelor Holocaustului.

„Comemorarea Holocaustului nu este doar un act de memorie, ci un act de conștiință. Aceasta ne obligă să spunem adevărul despre trecut, să onorăm victimele și să recunoaștem suferința celor care au fost reduși la tăcere. Nu vorbim doar despre o cifră, ci de șase milioane de oameni – copii, mame, tați, bunici – fiecare cu un nume, o poveste, un vis și un viitor care le-a fost curmat. Sunt șase milioane de vieți frânte de ură, intoleranță și dezumanizare”, a menționat Igor Grosu în discursul său.

Munteanu a scris că „ororile acelor vremuri ne reamintesc de responsabilitatea pe care o avem față de adevăr și față de viitor”.

„Să nu permitem niciodată repetarea unor asemenea crime. Într-o lume în care vedem din nou conflicte, dezinformare și violență, datoria noastră este să nu rămânem indiferenți. Să fim uniți în jurul păcii și respectului. Să combatem minciuna cu adevăr și ura cu empatie. Doar împreună putem să ne asigurăm că promisiunea „niciodată” e respectată nu doar prin cuvinte, ci și prin fapte”, a punctat premierul.

Anual, la 27 ianuarie, este marcată Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului. În 2026, se împlinesc 81 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare nazist Auschwitz.

Această comemorare a fost decisă prin Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite numărul 60/7 din 1 noiembrie 2005, adoptată la a 42-a ședință plenară. Tragedia a dus la uciderea a 6 milioane de evrei europeni și a milioane de persoane de alte naționalități de către regimul nazist german.