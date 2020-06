Deputații din actuala opoziție parlamentară, despre ziua schimbării puterii: „În acea seară, mulți spuneau că e aproape sigur că vom fi arestați, intimidați, sau bătuți”

La un an de la ședința Parlamentului în care a fost instituită o nouă guvernare, după care fostul lider al Partidului Democrat a părăsit R. Moldova, mai mulți deputați vin cu mesaje în care fac dezvăluiri despre acele zile din iunie, marcate de proteste și schimbări în țară.

Deputatul PAS, Radu Marian, povestește că în acea seară, în care a fost instituit Guvernul Sandu, mai mulți membri ai partidului nu au dormit casă, de frica de a nu fi „arestați, intimidați sau bătuți”.

„În acea seară, mulți spuneau că e aproape sigur că vom fi arestați, intimidați, sau bătuți – atunci a fost pentru prima dată în viață când mi-a fost frică pentru siguranța mea. Așa că în acea seară am dormit la fratele meu, gândindu-mă că poate așa m-or găsi mai greu (sau nu mă vor găsi deloc). Au fost și alți colegi care n-au dormit acasă, din aceleași motive. Țin minte cum ne sunam unii pe alții, să ne asigurăm că toți suntem în regulă, că am ajuns acasă cu bine, că suntem alături de familiile noastre. Nu a fost ușor. Mi-a fost frică și nu mă tem să recunosc. Dar știam că traiectoria pe care o va lua țara mea depindea inclusiv de votul meu. Pare hazliu acum, dar am impresia că mulți din noi am uitat cum erau vremurile pe atunci, cum frica stăpânea viețile multora din noi – mulți oameni erau arestați, dați afară de la lucru, sau amenințați cu dosare penale și răfuială. Așa era dacă te împotriveai regimului. Știam că riscăm multe – viitorul politic, dar, mai important, siguranța fizică. Activiștii noștri la fel, au riscat enorm – locurile de muncă, siguranța familiei, izolarea de oportunități. Mulți au contribuit la acele evenimente din iunie – noi, cei de la PAS, pentru ca am insistat și nu am cedat, partenerii din blocul ACUM, Platforma DA, deputații socialiști (care ulterior au votat din nou cu cei pe care-i considerau uzurpatori), însă nimic din aceste lucruri nu ar fi fost posibil fără rezistența și susținerea oamenilor”, menționează Radu Marian.