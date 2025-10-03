Cinci demisii în 3 zile: Primăria condusă de Ion Ceban face „reorganizare internă”

După alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, cinci membri din echipa edilului Ion Ceban au plecat de la Primăria municipiului Chișinău. Reprezentanții Primăriei au spus că schimbările „țin de atribuțiile primarului general și de procesele interne de reorganizare”.

Pe 3 octombrie, în presă au apărut informații despre demisia șefului Direcției asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, dar și a pretorei sectorului Botanica, Diana Guba.

Într-un comunicat emis de Primărie, autoritățile publice locale au declarat că informațiile despre demisia pretorei Diana Guba sunt false: „Îndemnăm reprezentanții mass-media să trateze cu responsabilitate aceste subiecte și să evite interpretările speculative”.

„Totodată, schimbările operate în cadrul Primăriei Chișinău, țin de atribuțiile Primarului General și de procesele interne de reorganizare. Activitatea municipalității se desfășoară în regim normal, iar serviciile pentru locuitori sunt asigurate în continuare fără întreruperi”, a adăugat municipalitatea.

Vladimir Bolocan a sugerat că nu a fost demis, ci a plecat din propria dorință. „Pentru a face claritate, mai întâi de toate doresc să explic următorul aspect legal: un funcționar public nu poate fi demis la solicitarea cuiva, funcționarul public are dreptul la demisie din inițiativă proprie. Ieri pe data de 2 octombrie, după 2 ani de activitate am depus cererea de demisie, deoarece a venit timpul să dau viață unor proiecte care de mult timp le am planificate. Le mulțumesc colegilor pentru acești 2 ani minunați”, a scris Bolocan

Pe 30 septembrie, Ion Ceban a anunțat că din echipă s-au retras șefa Cabinetului primarului general Elena Panuș și comunicatoarea Nataliei Ixari. Acesta le-a mulțumit pentru „dedicație și implicare în toți acești ani” și a anunțat că vor fi înlocuite de Tatiana Oboroc și Ludmila Corduneanu.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Natalia Ixari a scris că „orice început frumos are un sfârșit”.

„Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă. Eu mulțumesc din suflet tuturor pentru experiența de muncă și de viață. Vă cuprind, vă iubesc și ne revedem neapărat cu unii sau cu alții. Orice pauză este pentru a te reseta. Succes tuturor, curaj și putere. Îmi cer scuze de la cei pe care i-am cunoscut și de la cei pe care nu neapărat”, a declarat Ixari.

Peste alte câteva ore, tot pe 30 septembrie, primarul general i-a mulțumit pentru „implicare” și juristului Andrei Oțel, președinte al Organizației de Tineret al Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN). În același mesaj, Ion Ceban l-a menționat și pe Igor Gîrlea, administratorul interimar al Regiei „Autosalubritate”.